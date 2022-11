Schneider Electric aiuta Landsec a creare un esclusivo edificio Net Zero a Bankside, il polo culturale di Londra

• The Forge è il primo edificio commerciale inglese costruito e operato in linea con il framework net zero carbon stilato da UK Green Building Council.

• Alimentato al 100% con energia rinnovabile e da 107 pannelli fotovoltaici; riduce del 25% l’anidride carbonica incorporata nella fase di produzione; ottimizza il consumo operativo di energia con le soluzioni IoT Schneider Electric

Stezzano (BG) 2 novembre 2022 – The Forge – il primo progetto di sviluppo immobiliare commerciale a anidride carbonica zero (net zero carbon – NZC) portato avanti da Landsec, la più grande società di sviluppo e investimento immobiliare commerciale nel Regno Unito – impiegherà le tecnologie per la gestione intelligente dell’energia fornite da Schneider Electric.

Landsec e Schneider hanno collaborato strettamente fin dalle primissime fasi di creazione del concept di questo progetto unico nel suo genere, il cui completamento è previsto per la fine del 2022, che è in linea con l’impegno che Landsec si è assunta per diventare un’azienda net zero e a ridurre entro il 2030 del 70% le emissioni assolute di anidride carbonica.

Un approccio intelligente al percorso Net Zero

The Forge, sviluppo immobiliare che si trova a Londra nel polo culturale di Bankside, comprende due nuovi edifici a uso uffici di nove piani l’uno – chiamati Bronze e Phosphor – per uno spazio interno netto complessivo di circa 12.600 metri quadrati.

The Forge aspira ad essere il primo sviluppo immobiliare per uffici costruito e operato in linea con il framework per gli edifici “net-zero carbon” di UKGBC. E’ anche il primo progetto per uffici a essere costruito usando una piattaforma di progettazione ad elevata sostenibilità per la produzione e l’assemblaggio (P-DfMA). Schneider Electric ha contribuito a promuovere il processo di costruzione offsite, che ha incluso la produzione di unità “a pacchetto” per i controlli del sistema di building management. Il progetto si avvantaggerà dell’intera offerta tecnologica di EcoStruxure™ for Building, che abilita soluzioni smart building e di gestione dell’energia quali:

• EcoStruxure™ Building Operation: per consentire ai facility manager un controllo evoluto, ottimizzando l’operatività della gestione di edificio

• EcoStruxure™ Power Monitoring Expert: per ottenere la massima disponibilità e la massima efficienza operativa, potendo sfruttare una visibilità approfondita sullo stato di salute dei sistemi elettrici e sul consumo di energia

• EcoStruxure™ Power Advisor e EcoStruxure™ Building Advisor: per disporre di dati rilevanti con cui prendere decisioni informate, monitorando costantemente i sistemi e identificando guasti per affrontare proattivamente le inefficienze degli edifici

• Componenti e prodotti smart per la distribuzione elettrica in media e bassa tensione: per poter monitorare completamente l’uso dell’energia e avere informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato dell’infrastruttura.

"Poter accedere fin dalle prime fasi del processo di progettazione all’esperienza e alle tecnologie innovative di Schneider Electric ci ha indubbiamente aiutato a sostenere il percorso net-zero a cui ambivamo per questo progetto” ha dichiarato Neil Pennell, Head of Design Innovation and Property Solutions di Landsec. “L'ampiezza dell'offerta ci consentirà di migliorare l'esperienza degli occupanti, l'efficienza operativa e le credenziali di sostenibilità degli edifici, che si adatteranno ai cambiamenti climatici e al mutare del loro utilizzo nel tempo, riducendo al minimo le emissioni di carbonio nell'intero ciclo di vita. È essenziale che le nuove costruzioni continuino a soddisfare gli obiettivi climatici nella fase operativa, ed è per questo che le soluzioni Schneider per gli edifici intelligenti sono così fondamentali".

"The Forge è la prova che gli edifici a zero emissioni sono possibili. Landsec sta creando edifici del futuro, oggi. Elementi chiave di questo processo sono l'adozione di tecnologie intelligenti e sfruttare il potenziale dell'elettricità intelligente, pulita e digitale – che noi chiamiamo "Elettricità 4.0" - fin dall'inizio", ha dichiarato Kas Mohammed, VP Digital Energy di Schneider Electric UK & Ireland. "Con molte aziende che stanno rapidamente esaurendo il tempo a disposizione per raggiungere gli obiettivi net-zero, mi auguro che il lavoro svolto da Landsec fornisca un'ispirazione e un percorso per molti che non sanno da dove cominciare".

The Forge è stato selezionato da Innovate UK, parte di UK Research and Innovation, come progetto dimostrativo per l'iniziativa Transforming Construction Challenge – a riconoscimento del suo design pionieristico e delle sue tecniche di costruzione innovative, che hanno contribuito a ridurre di circa il 25%, fino ad oggi, l’anidride carbonica incorporata dalla fase iniziale di progettazione.

La tecnologia all'avanguardia di Schneider Electric aiuterà inoltre questi edifici a raggiungere l'obiettivo “Design for Performance” (DfP) di Landsec. Questa valutazione relativa all’energia in uso è derivata da un'iniziativa di settore che mira a colmare il divario di prestazioni, stabilendo un metodo per garantire che i nuovi complessi di uffici soddisfino durante la fase operativa le performance previste dal progetto. La suite completa di soluzioni EcoStruxure™ aiuterà Landsec a monitorare i progressi rispetto alla tabella di marcia NZC e a ottenere il rating 5* NABERS UK.

#

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it