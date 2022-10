Schneider Electric, al via l’Innovation Summit World Tour con un appello: continuiamo a intensificare l’azione per la sostenibilità

Stezzano (BG), 12 ottobre 2022 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha dato il via oggi alla serie di eventi Innovation Summit World Tour 2022, lanciando un appello appassionato ad affrontare la tripla crisi energetica, economica e climatica - che governi, imprese e persone di tutto il mondo devono affrontare, e delineando il proprio approccio e le soluzioni proposte per farlo.

"In un periodo di crisi globale, dobbiamo avere la massima chiarezza sul nostro percorso e sulla nostra destinazione. L'attuale crisi energetica è solo la punta dell'iceberg", ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, Presidente e CEO di Schneider Electric. "Con una domanda di energia che si prevede crescerà di tre volte nei prossimi 30 anni, è fondamentale utilizzare tutte le tecnologie già disponibili per accelerare l'elettrificazione, la digitalizzazione e la sostenibilità".

Tricoire è intervenuto in apertura della serie annuale di eventi rivolti a clienti e partner di Schneider Electric, che si terranno in ottobre e novembre, in occasione dei quali l'azienda presenterà numerose offerte di nuovi prodotti, software e servizi innovativi che affrontano le pressanti questioni ambientali e sociali derivanti dalla crisi energetica e dai cambiamenti climatici.

I suoi commenti arrivano pochi giorni dopo la conclusione della Climate Week di New York, in cui Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer di Schneider Electric, ha chiesto di prestare maggiore attenzione al lato della domanda, spesso ancora sottovalutato, della crisi energetica: in altre parole, a quanta energia viene consumata in primo luogo.

Gli esperti di Schneider Electric Research Institute, l’istituto di ricerca dell'azienda, hanno pubblicato uno studio quantitativo unico nel suo genere che dimostra il potenziale delle tecnologie disponibili: se combinate e distribuite su scala, esse hanno la possibilità di ridurre le emissioni di carbonio di due terzi entro il 2030, generando al contempo un enorme risparmio sulla spesa energetica negli edifici (fino al 70%).

Schneider sostiene da tempo la necessità di un'azione urgente e concertata per ridurre gli sprechi energetici, investire nelle energie rinnovabili, elettrificare e digitalizzare gli ecosistemi energetici e garantire che tutto ciò venga fatto tenendo conto del benessere economico e delle persone.

L'azienda è ampiamente riconosciuta come leader nelle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) e i suoi prodotti, servizi e altre attività aiutano clienti, fornitori, partner commerciali e comunità a progredire su questi fronti.

Schneider annuncerà una serie di innovazioni durante l'Innovation Summit World Tour. I dettagli completi delle novità della divisione Energy Management sono disponibili qui mentre le innovazioni nel settore dell'automazione industriale sono disponibili qui:



Dopo alcuni eventi locali che si sono svolti in Medio Oriente e Africa, a Singapore, in Cina e in Belgio, l'Innovation Summit World Tour inizia oggi 12 ottobre con un keynote globale e una conferenza stampa, per spostarsi poi in altri paesi, con nuovi eventi che si svolgeranno in USA (Las Vegas) il 12 e 13 ottobre, in UK e Irlanda (Londra, Coventry, Leeds, Galway) il 20 ottobre; in Argentina il 25 e 26 ottobre; in Indonesia (Jakarta) il 2 e 3 novembre; a Hong Kong l’8 novembre.

