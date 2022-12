Schneider Electric amplia l'offerta di micro data center EcoStruxure con Micro Data Center R-Series 42U Medium Density ottimizzato per applicazioni IT distribuite in ambienti industriali

• Robusta soluzione "chiavi in mano”, implementazione rapida e semplice in un'ampia gamma di ambienti

• Resiliente, sicuro e sostenibile: ideale per applicazioni IT distribuite e in siti remoti

• Monitoraggio per ottimizzare le prestazioni, raccomandazioni basate sui dati e visibilità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Stezzano (BG) 14 dicembre 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, continua ad essere all'avanguardia nella gestione delle infrastrutture IT ibride con l'introduzione di EcoStruxure™ Micro Data Center R-Series 42U Medium Density. Ampliando l'offerta dei suoi Micro Data Center più robusti, Schneider Electric offre ai professionisti IT e ai fornitori di soluzioni IT una soluzione completamente integrata, “chiavi in mano”, che si installa in modo facile e veloce.

Ottimizzata per le applicazioni IT in ambienti industriali, la nuova soluzione Micro Data Center viene fornita completamente integrata per una rapida implementazione. È dotata inoltre di grandi e robuste rotelle che permettono di spostarlo facilmente.

"Gli ambienti industriali non sono ancora ottimizzati per l'edge computing, ma è urgente che le aziende colmino questo gap", ha dichiarato Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. "Questa nostra nuova soluzione, con una portata di carico di 905 chilogrammi, è ideale per le apparecchiature IT, è l’per le quali serve un’apparecchiatura robusta e sicura con sistemi di raffreddamento e alimentazione pensati per operare in ambienti industriali”.

L'edge computing è in rapida crescita e il nuovo Micro Data Center 42U Medium Density risponde alle esigenze dei professionisti IT e dei fornitori di soluzioni IT in tre modi essenziali:

Custodia resiliente e sicura per l'IT on-site

Offre ciò che gli ambienti Industry 4.0 richiedono con un design sigillato per la protezione da polvere e umidità e una soluzione fisicamente sicura con caratteristiche progettate per supportare le apparecchiature IT con flessibilità di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio remoto. Dispone inoltre di un involucro con classificazione NEMA 12/IP54.

Maggiore facilità di ordinazione e implementazione

Offre una soluzione “chiavi in mano” con alimentazione, raffreddamento, sicurezza integrati per semplificare l'implementazione, la consegna, l'installazione e la scalabilità.

Maggiore visibilità

Dispone di uno Smart-UPS APC™ che offre monitoraggio e visibilità per ottimizzare le prestazioni, fornisce raccomandazioni basate sui dati e consente la visibilità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, caratteristica fondamentale in un momento in cui manca il personale per monitorare correttamente le apparecchiature in loco.

La più recente offerta di Micro Data Center è ora disponibile in Europa

EcoStruxure Micro Data Center R-Series 42U Medium Density è ora disponibile in Europa. Può essere acquistato presso i Partner IT e direttamente da Schneider Electric. Per saperne di più su questa innovativa linea di prodotti, visitate il sito www.se.com/it.

EcoStruxure

EcoStruxure™ è la nostra architettura e piattaforma di sistema aperta, interoperabile e abilitata per IoT.

EcoStruxure offre ai nostri clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività.

EcoStruxure sfrutta i progressi in IoT, mobilità, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per offrire innovazione a tutti i livelli. Ciò include prodotti connessi, controllo edge e app, analisi e servizi supportati dal software del ciclo di vita del cliente.

EcoStruxure™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di 20.000 + sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. In qualità di organizzazione incentrata sul cliente, Schneider Electric è il vostro consulente di fiducia per contribuire ad aumentare l'affidabilità delle risorse, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della vostra azienda verso la sostenibilità, l'efficienza e la sicurezza.

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è consentire a tutti di sfruttare al meglio le nostre energie e risorse, collegando progresso e sostenibilità per tutti. Lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è essere il tuo partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando tecnologie di processo ed energetiche leader a livello mondiale, end-point to cloud connecting prodotti, controlli, software e servizi, lungo l'intero ciclo di vita, consentendo una gestione aziendale integrata, per case, edifici, data center, infrastrutture e industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Siamo sostenitori di standard aperti ed ecosistemi di partnership che sono appassionati dei nostri valori condivisi Meaningful Purpose, Inclusive e Empowerment.

www.se.com/it

