Schneider Electric ancora una volta nella lista Carbon Clean 200™ per il 2021: un’azienda che mostra la strada verso un futuro di energia pulita

(Stezzano ( Bg) 23 febbraio 2021)

Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è stata ancora una volta inserita nella lista 2021 Carbon Clean 200™ che comprende le società quotate in borsa che sono all'avanguardia nell’offerta di soluzioni per la transizione verso un futuro basato su energie pulite.

L'elenco è pubblicato annualmente da Corporate Knights, una società canadese di media e ricerca, e da As You Sow, una fondazione no-profit che promuove la responsabilità ambientale e sociale delle aziende. Il riconoscimento segue il recente posizionamento di Schneider come azienda più sostenibile del mondo da parte di Corporate Knights nella sua classifica Global 100.

L'inclusione nella lista Carbon Clean 200 riflette l’impegno di lunga data di Schneider nel mettere la sostenibilità al centro della sua strategia. Oggi, il 70% delle entrate dell'azienda sono “green” - ovvero provengono dalla vendita di prodotti o soluzioni che offrono ai clienti efficienza in termini energetici, di emissioni di anidride carbonica, di risorse senza generare impatti negativi significativi sull’ambiente. Schneider mira ad aumentare questa percentuale all'80% entro il 2025.

Schneider continuerà a fornire soluzioni innovative ai suoi clienti. Tra gli esempi più importanti di questo impegno troviamo una nuova tecnologia che rimuove l'SF6, un gas a effetto serra comunemente contenuto nelle apparecchiature elettriche utilizzate per alimentare la rete e le installazioni elettriche industriali, dalle sue offerte – e la recente creazione della sua Global Sustainability Business Division, che mirerà a fornire leadership e supporto end-to-end ai clienti impegnati nella transizione a un modello a basse emissioni. Inoltre, come parte del suo nuovo programma Schneider Sustainability Impact, l'azienda mira a fare evitare ai suoi clienti l’emissione di 800 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2025.

Per ulteriori informazioni: https://www.asyousow.org/reports/2021-clean200

