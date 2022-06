Schneider Electric annuncia i finalisti per la sua competizione Go Green

• Le otto squadre vincitrici per le diverse aree geografiche sono state scelte tra migliaia di partecipanti.

• Per l’Europa compete il team italiano AIDROPONIC

• L’annuncio dei vincitori a livello mondiale sarà dato il 23 giugno

Stezzano (BG), 9 giugno 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato ufficialmente i finalisti di Schneider Go Green, la sua competizione internazionale annuale che invita studenti universitari di tutto il mondo a condividere le loro idee per innovazioni che possano aiutare a rendere il mondo più pulito, inclusivo e sostenibile.

La competizione – che è stata lanciata da Schneider Electric nel 2011 e da due anni a questa parte è gestita in partnership con l’azienda industrial software AVEVA – è cresciuta molto rapidamente negli ultimi 12 anni. Per l’edizione 2022, si sono registrati più di 22.200 studenti provenienti da 200 paesi; oltre 3.700 le persone che hanno partecipato proponendo idee innovative per le cinque categorie di gara: Access to Energy, Homes of the Future, Global Supply Chain of the Future, Grids of the Future, Decoding The Future.

Le otto squadre finaliste rappresentano ognuna una regione del mondo, e sono composte da fino a quattro membri. Quest’anno l’Italia per la prima volta è protagonista, con una squadra che rappresenta l’Europa. Ecco tutte le squadre

• Regione Pacifico: team The Green Ambassadors, Australia. Studenti: Catherine Chan e Sin Hang Yung.

• Asia Orientale: team SmartFOCS, Indonesia. Studenti: Yusiran Herviyandi Herizal e Sagaria Haq

• Nord America: team Sea-Rate, Stati Uniti. Studenti: Ana Claus, Alexandra Berkova e Amanda Perez

• Sud America: team Green Thunder, Perù. Studenti: Angie Porras e Andres Diaz Zamora

• Cina: team WBGYYDS, Cina. Studenti: YiLong Yao, QianJiao Ge, YiFang Zhang e HaoXi Zhang

• Europa: team AIdroponic, Italia Studenti: Carlo Cortellini, Chiara Canciani e Francesco Peracchia

• India: team Eco-Brains, India. Studenti: Bhuvanjeet Singh Gandhi e Ishika Ahuja

• Medio Oriente e Africa: team GreenOverMorrow, Marocco. Studenti: Abir Werzgan, Hajar Werzgan e Omrane Derhy.

Le squadre sono supportate come mentor da manager di Schneider Electric e AVEVA e presenteranno le loro idee a una giuria composta dai top manager delle due aziende il 21 giugno prossimo. I vincitori saranno annunciati il 23 giugno.

La squadra vincitrice riceverà un premio in denaro da 10.000 euro; tutti i finalisti saranno coinvolti in un colloquio di lavoro che potrebbe portarli a ottenere un incarico in Schneider Electric o in AVEVA.

“Le idee innovative possono fare così tanto per rendere il nostro mondo più pulito e giusto. Schneider Go Green nasce per aiutare giovani di talento e appassionati a trasformare le loro idee spesso molto ambiziose in progetti concreti e fattibili” ha commentato Charise Le, Responsabile delle Risorse Umane di Schneider Electric. “Congratulazioni a tutti i finalisti e un grande grazie a chi ha partecipato in tutti questi anni: speriamo che il loro entusiasmo ispirerà molte altre persone a partecipare in futuro”.

• Per maggiori dettagli sulla competizione e informazioni su come pre-registrarsi per l’edizione 2023: gogreen.se.com

• Per uno sguardo sulla competizione dal punto di vista del team vincitore dello scorso anno, la squadra spagnola Light Pills, cliccare qui

• Gli impegni di sostenibilità di Schneider Electric, che includono obiettivi legati al sostegno alle nuove generazioni, possono essere letti qui; maggiori dettagli sul tema della sostenibilità per AVEVA si trovano qui.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

AVEVA

AVEVA è un'azienda leader a livello mondiale nel settore del software industriale, che promuove la trasformazione digitale e la sostenibilità. Collegando la potenza delle informazioni e dell'intelligenza artificiale con l'intuizione umana, AVEVA consente ai team di utilizzare i dati per sbloccare nuovo valore. Noi la chiamiamo Performance Intelligence. Il portafoglio completo di AVEVA consente a più di 20.000 imprese industriali di progettare in modo più intelligente, di operare meglio e di ottenere un'efficienza sostenibile. AVEVA supporta i clienti attraverso un ecosistema di fiducia che comprende 5.500 partner e 5.700 sviluppatori certificati in tutto il mondo. L'azienda ha sede a Cambridge, nel Regno Unito, con oltre 6.500 dipendenti e 90 uffici in più di 40 Paesi. Per saperne di più: www.aveva.com

