Schneider Electric: aperte le registrazioni per l’edizione 2023 della competizione internazionale per studenti Go Green

· Studenti e studentesse universitari possono partecipare proponendo progetti innovativi per rendere efficienti e intelligenti edifici e città

· Registrazioni aperte fino al 10 maggio prossimo su https://gogreen.se.com/en

Bergamo, 17 aprile 2023 - Schneider Electric, il leader globale nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, apre le registrazioni per l’edizione 2023 di Go Green, la competizione internazionale rivolta a studenti e studentesse universitari di tutto il mondo, iscritti a corsi di laurea o master di area economica, ingegneristica, marketing e innovazione.

Quest’anno l’azienda propone un unico tema: come trasformare l’uso dell’energia e delle risorse, applicando la circolarità e l’efficienza energetica nelle case, in edifici commerciali e industriali e più in generale nelle città.

Creare efficienze negli edifici è fattore chiave per un futuro net-zero: gli edifici producono circa il 30% delle emissioni di CO2 globali – e il calcolo non include le emissioni “incorporate” nei materiali, nei processi di costruzione. Particolarmente importante intervenire sul già edificato: esiste già oggi l’80% degli edifici che esisteranno nel 2050, quando si dovrebbero raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi.

Ai partecipanti è richiesto di presentare un’idea con caratteristiche ambiziose e innovative, per iniziare un percorso che porterà i vincitori a ottenere riconoscimenti, opportunità di networking e di mentoring e opportunità di carriera in Schneider Electric.

Dopo la registrazione i partecipanti verranno coinvolti in team per poter partecipare a una prima fase di selezione, descrivendo il progetto con una presentazione; a seguire, i team selezionati potranno affinare il progetto e la sua presentazione in una fase di mentoring con esperti Schneider Electric, e partecipare alla finale della loro regione geografica (l’Italia naturalmente partecipa nella regione Europa). Ci sono otto regioni e tutti i vincitori parteciperanno a un evento internazionale di chiusura e presenteranno i loro progetti a una giuria di esperti.

L’iniziativa si svolge completamente in lingua inglese e dall’Italia nel 2022 ci sono già stati ottimi risultati, con un team italiano che ha vinto la competizione per l’Europa.

