Schneider Electric celebra il decimo anniversario come title sponsor della Maratona di Parigi

Rueil-Malmaison (France), 28 marzo 2023 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, celebra il decimo anniversario da title sponsor della Schneider Electric Marathon de Paris. L’evento, che si terrà il 2 aprile prossimo, ha come protagonisti atleti di tutto il mondo e promuove un futuro più sostenibile.

Dopo tre anni di restrizioni dovute al Covid la competizione – che è la seconda maratona più grande al mondo – torna in un’edizione completa per la quale si attendono circa 55.000 partecipanti. Questa sfida sportiva di grande popolarità attrae atleti di ogni livello, dai principianti all’élite della specialità.

Quest’anno la squadra degli atleti Schneider Electric – il team #SEGreanRunners – ha battuto ogni record, con 6.500 iscritti: dipendenti, clienti e partner dell’azienda sono determinati a lavorare insieme, oltre che a correre insieme, per accelerare la transizione a un mondo più equo e pulito. La comunità #SEGreenRunner infatti è un movimento sportivo mondiale che vuole ispirare le persone ad allacciarsi le scarpe da ginnastica e correre, condividendo i propri progressi in allenamento e incoraggiando abitudini corrette che riducono l’impatto ambientale dell’attività sportiva e promuovono l’inclusione e il benessere.

“Per correre una maratona ci vogliono perseveranza e duro lavoro. Anche la corsa verso un futuro più sostenibile richiede lo stesso livello di determinazione” ha commentato Chris Leong, Chief Marketing Officer di Schneider Electric. “Il nostro impegno è lavorare con clienti, partner, colleghi, comunità locali per portare tutti con noi a vincere la gara della sostenibilità e di un mondo più giusto per tutti”.

Schneider Electric sponsorizza anche l’evento Paris Run for All di quest’anno, che si svolge il giorno prima della maratona. Questa gara di 4,2 km è rivolta a persone di tutte le età, provenienze e abilità e si svolge su una parte del percorso della gara ufficiale. Tutti i proventi sono destinati a un ente non profit che dona protesi da corsa in carbonio a bambini con disabilità, permettendo loro di prendere parte ad attività sportive.

Oltre alla Maratona di Parigi, Schneider Electric è title partner ufficiale di alcune altri prestigiosi eventi di corsa a lunga distanza del mondo, tra cui la maratona di Pechino e la Serbia Business Run. Il decennio da title sponsor della maratona di Parigi evidenzia la leadership di Schneider Electric nella sostenibilità e l’impegno di lunga data dell’azienda per contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Schneider Electric, che frequentemente riceve riconoscimenti per il suo successo come Impact Company, crede che lavorare insieme al suo più ampio ecosistema di partner sia essenziale per raggiungere questi obiettivi.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

