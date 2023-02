Schneider Electric chiude il 2022 con ottimi risultati relativi all’ impatto sulla Sostenibilità

•Superato l’obiettivo intermedio legato all’impegno di aiutare i propri clienti ad evitare 800 milioni di tonnellate di emissioni di CO2

•Raddoppiati i progressi relativi al packaging sostenibile e all’accesso all’energia

Rueil-Malmaison (Francia) / Bergamo, 16 febbraio 2023–Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, riconosciuta come azienda d’avanguardia nella sostenibilità in numerose valutazioni indipendenti in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG), ha annunciato oggi i suoi risultati annuali di sostenibilità, in parallelo ai risultati finanziari dell’anno 2022.

"Nonostante l'aumento dell'incertezza geopolitica ed economica, nel 2022 siamo rimasti concentrati sull'accelerazione della transizione verso un mondo più pulito ed equo", conferma Gwenaëlle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer di Schneider Electric. "La stretta integrazione tra strategia aziendale, qualità e sostenibilità è un fattore di successo per fornire soluzioni di digitalizzazione, elettrificazione, efficienza e sostenibilità con cui affrontare la crisi energetica, climatica ed il costo della vita”.

Il programma Schneider Sustainability Impact (SSI) comprende 11 obiettivi globali da raggiungere entro il 2025, integrati da centinaia di obiettivi locali assegnati ai team regionali e nazionali. Il programma contribuisce al raggiungimento dei sei impegni a lungo termine di Schneider Electric, che comprendono tutta l’area ESG, a sostegno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

L’azienda rende pubblici i progressi su questi obiettivi ogni trimestre in un report dedicato.

Ecco alcuni risultati in evidenza per il Sustainability Impact nel 2022.

•Schneider Electric è diventata una delle prime aziende al mondo a vedere validati suoi obiettivi Net-Zero per l'intera catena del valore dall’iniziativa Science Based Targets.

•Le soluzioni e i servizi di Schneider Electric hanno aiutato i clienti a risparmiare ed evitare 440 milioni di tonnellate di CO2 dal 2018, con oltre 90 milioni in più solo nel 2022.

•Inoltre, i principali fornitori dell'azienda hanno ridotto le proprie emissioni di CO2 del 10% grazie al progetto Zero Carbon Project e il Gruppo ha avviato un impegno con i fornitori per far progredire gli standard di dignità del lavoro nella propria catena di fornitura.

•Il 45% di tutti gli imballaggi dell'azienda è ora realizzato senza plastica monouso e utilizza cartone riciclato, rispetto al 21% del 2021.

•L'azienda nel 2022 ha inoltre ampliato l'accesso a elettricità pulita e affidabile per altre 5,5 milioni di persone grazie alle sue soluzioni e ai suoi progetti.

•Circa 70.000 persone hanno beneficiato dei programmi di formazione sulla gestione dell'energia.

•Schneider Electric ha lanciato una Scuola di Sostenibilità per tutti i dipendenti, in modo che tutti possano comprendere realmente le sfide del Pianeta e delle Persone e fare di più al lavoro e anche nella loro vita personale.

I progressi complessivi compiuti nella lotta al cambiamento climatico, nel miglioramento dell'efficienza delle risorse, nel rafforzamento della fiducia e delle pari opportunità e nell'empowerment di tutte le generazioni hanno contribuito a un punteggio di Sustainability Impact di 4,91/10 per l'intero anno, ben al di sopra dell'obiettivo di 4,70 stabilito per il 2022. Questo risultato è parte integrante degli incentivi a breve termine di Schneider Electric per gli oltre 64.000 manager del Gruppo, un esempio di come l'azienda sia all'altezza dei principi di una Impact company.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Schneider Electric Italia

pr.italy@globalcommunications.se.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it