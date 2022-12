Schneider Electric di nuovo ai vertici dei rating ESG

Ottiene le migliori performance tra le aziende del suo settore in tre importanti ranking ESG; si posiziona in Dow Jones Sustainability Index, Euronext ESG e per il dodicesimo anno consecutivo nella Climate Change A List di CDP

Stezzano (BG), 19 dicembre 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ottenuto la migliore posizione tra le aziende del suo settore in tre importanti indici indipendenti sui temi ESG.

In particolare, l’azienda ha ottenuto

• La prima posizione tra le aziende del settore apparecchiature e componenti elettrici nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2022 condotto dalla notissima agenzia di rating S&P Global

• Il primo posto nel settore Elettronica e Componentistica secondo Video Eiris, la principale agenzia di rating ESG europea di Moodys

• Lo status di A List nella lista 2022 delle aziende riconosciute come leader nella trasparenza e nell’azione sui temi ambientali, compilata da CDP.

Queste ottime performance extra-finanziarie confermano il distintivo posizionamento di Schneider Electric come leader per la sostenibilità nel settore privato e dimostrano il valore del suo impegno e delle strategie che adotta per unire i risultati di business e l’impatto sulla sostenibilità.

“In un contesto di continue trasformazioni, mostriamo come sia possibile restare focalizzati su ciò che conta di più: le persone, il pianeta e i risultati” ha detto Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer at Schneider Electric. “Questi risultati al vertice riflettono il nostro impegno indefesso per creare benefici per i nostri stakeholder interni ed esterni e per l’ambiente; ci incoraggiano a concentrarci su azione e innovazione e portare tutti con noi in questo percorso”.

Maggiori dettagli sui tre riconoscimenti esterni ottenuti sono i seguenti.

Inclusione nel Dow Jones Sustainability World Index

Schneider Electric si è posizionata al primo posto tra i suoi pari del settore nell’ultimo assessment CSA con un punteggio di 90 su 100, ben superiore alla media del settore Componenti e Apparecchiature Elettriche – che è di 21; sono stati riconosciuti i progressi fatti sugli assi della biodiversità, dell’eco-efficienza operativa, della gestione della suppy chain, pratiche della forza lavoro, diritti umani (Punteggio ottenuto in data 9 dicembre 2022). Su questa valutazione si basa l’inclusione di Schneider Electric nel prestigioso indice Dow Jones Sustainability a livello mondiale e a livello europeo.

Presenza per il dodicesimo anno consecutivo nella CDP Climate Change A List

Schneider Electric è l’unica azienda del suo settore ad essere stata inserita nella A List per dodici anni consecutivi. CDP ha valutato la Strategia Climatica di Schneider Electric e il suo impegno per la trasparenza sui temi ambientali, anche a seguito del recente rinnovamento dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel breve e lungo termine, in linea con lo standard Corporate Net-Zero Standard di SBT (Science Based Target).

Primo posto nel settore secondo Vigeo Eiris

Schneider Electric è al primo posto nel settore Componenti e Apparecchiature Elettroniche in Europa con un punteggio di 73 su 100, in aumento di due punti rispetto al 2021 (data di attribuzione del punteggio: luglio 2022). Questo assicura l’inclusione di Schneider Electric negli indici Euronext Vigeo World 120, Europe 120, France 20 e CAC40 ESG che sono composti dalle aziende con la valutazione più elevata, selezionate da ESG Solutions di Moody’s.

Schneider Electric utilizza i risultati annuali ottenuti su questi tre indici indipendenti esterni tra i parametri per il piano di offerta di azioni a executive, senior management, leader aziendali e a una selezione di dipendenti, determinando il tutto nel quadro del programma di incentivi a lungo termine.

Informazioni approfondite sulle performance ESG di Schneider Electric sono disponibili nel report di sostenibilità 2021 e ulteriori dettagli sono presenti sul sito web, nella sezione dedicata alla sostenibilità,

• Frequently Asked Questions (FAQ)

• Sustainability Disclosure Dashboard

Infine, l’insieme di premi e riconoscimenti ottenuti da Schneider Electric è dettagliato qui.

Chi è Scheider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

