Schneider Electric è nel Bloomberg Gender-Equality Index per il quarto anno consecutivo

• La lista include 380 aziende che dimostrano pubblicamente impegno per la parità e per lo sviluppo delle donne nel mondo del lavoro

• L’ottimo risultato di Schneider Electric riflette la sua azione per la parità di genere e di opportunità

Stezzano (BG), 2 febbraio 2021 - Schneider Electric è stata inclusa nella lista 2021 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) per il quarto anno consecutivo.

Bloomberg GEI offre a manager e investitori informazioni per confrontare l’azione per la parità di genere delle più grandi aziende del mondo. Un “barometro” unico nel suo genere che rende trasparenti le pratiche e le politiche correlate al genere delle aziende quotate, arricchendo i dati disponibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) disponibili.

“Siamo felici di ricevere questo riconoscimento del nostro impegno per il quarto anno consecutivo” ha dichiarato Jean-Pascal Tricoire, il Presidente e CEO di Schneider Electric. “Favorire una cultura inclusiva che dà alle donne spazio, strumenti e visibilità in azienda è un nostro punto d’orgoglio. Abbiamo fatto progressi con la presenza femminile nel board di direzione e nel comitato esecutivo, ma il nostro obiettivo è che entro il 2025 le donne rappresentino il 50% delle nuove assunzioni, il 40% dei manager di prima linea e il 30% della leadership senior. L’equilibrio di genere è parte integrante del nostro modo di fare business e ne stiamo facendo una priorità”.

Risultati positive per la parità di genere

Bloomberg Gender-Equality Index prende in considerazione 59 metriche, in cinque aree. Le aziende ottengono un punteggio, basato su quanto rendono pubblico e sulla qualità dei dati forniti.

“Le aziende incluse nell’edizione 2021 dell’indice stanno ampliando le informazioni ESF aggiungendo i dati sui temi di genere cui oggi gli investitori sono interessati” ha commentato Peter T. Grauer, Presidente di Bloomberg. “Il loro impegno nel rendere pubbliche le informazioni evidenzia come inclusione e trasparenza sul mercato siano un valore per l’impresa”.

Schneider Electric ha avuto un punteggio superiore alla media complessiva dell’indice. I risultati migliori si sono avuti sugli assi della trasparenza, parità salariale e parità salariale di genere, cultura inclusiva – il che riflette le iniziative che l’azienda ha preso per favorire un cambiamento positivo e offrire a tutti, ovunque pari opportunità, in molti modi. In particolare, l’azienda prende i seguenti impegni.

• Assumere un ruolo guida nel creare una cultura aziendale inclusiva e promuovere la parità di genere come azienda UN Women HeForShe IMPACT 10x10x10 Champion e attraverso l’impegno del CEO e di tutti i Presidenti nelle filiali locali a sostenere i principi UN Women’s Empowerment Principles.

• Favorire l’empowerment delle donne con policy e pratiche adottate in tutto il mondo. Alla fine del 2019 la policy di congedi familiari Global Family Leave Policy era stata attuata in tutti i paesi in cui l’azienda è operativa e copriva il 99% dei dipendenti; anche il Global Pay Equity Framework dedicato alla parità salariale era stato implementato in tutti i paesi, raggiungendo il 99% della forza lavoro. Aggiornando di recente la politica di flessibilità Flexibility at Work Policy, inoltre, Schneider Electric contribuisce – con una filosofia incentrata sul creare Nuovi Modi di Lavorare per le persone e i team – a creare una cultura lavorativa più agile, inclusiva, basata sulla responsabilità e sulla fiducia.

• Investire in formazione professionale delle donne con il programma Access to Energy Training & Entrepreneurship program.

Schneider Electric è anche diventata un membro di Gender and Diversity KPI Alliance (GDKA), un gruppo che promuove diversità, parità e inclusione formato da persone, aziende, rappresentanti del mondo accademico e associazioni di settore – che supporta l’adozione e l’uso di un insieme di indicatori di performance (KPI) per misurare la parità di genere e il rispetto di ogni diversità nelle relative organizzazioni. GDKA ritiene che focalizzarsi sulla diversity nell’acquisizione di talenti sia vitale per creare ambienti di lavoro equi e giusti.

