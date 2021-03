Schneider Electric estende la gamma Easy UPS 3L trifase, da 250 kVA a 600 kVA, garantendo la business continuity con un investimento ottimizzato.

(Stezzano ( Bg) 3 marzo 2021Adnkronos)

Stezzano (BG) 3 marzo 2021 – Schneider Electric, leader della trasformazione digitale dell’energia e dell’automazione, ha annunciato l’ampliamento della gamma dell’Easy UPS Trifase 3L da 250 kVA a 600 kVA (400V) con nuovi UPS da 250, 300 e 400 kVA.

Easy UPS 3L semplifica e ottimizza la configurazione e l’assistenza offrendo un’elevata disponibilità e prevedibilità per edifici ad uso commerciale di medie e grandi dimensioni e per applicazioni UPS industriali leggere.

Con il suo ingombro compatto, il design parallelo e ridondante e le robuste specifiche elettriche, Easy UPS 3L protegge le apparecchiature critiche in ambienti industriali eterogenei, da danni dovuti a interruzioni e picchi di corrente. È efficiente fino al 96%, include un'ampia gamma di tensione di batterie così da poter soddisfare diverse configurazioni. Prevede inoltre molte opzioni di configurazione e viene venduto con una serie di accessori che semplificano la sua integrazione in ambienti diversi.

“Con questa estensione della gamma Easy UPS 3L, Schneider Electric continua a soddisfare l’esigenza di mercato, offrendo soluzioni facili da configurare e mantenere ma anche robuste che mettono al primo posto l'efficienza, garantendo flessibilità, prevedibilità e affidabilità alle aziende connesse di oggi. Easy UPS 3L è facile da configurare, installare, utilizzare e monitorare", ha dichiarato Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management & Marketing di Schneider Electric. "Grazie a un'eccezionale combinazione di specifiche competitive, al design robusto insieme a un ingombro ottimizzato che consente di risparmiare spazio, Easy UPS 3L è la scelta ideale per garantire la business continuity con un investimento ottimizzato".

I clienti possono inoltre beneficiare del servizio di Assistenza alla scelta e alla configurazione del modello più adatto, grazie a una rete di Partner specializzati presenti capillarmente su tutto il territorio, che sono in grado di offrire assistenza e servizi a supporto, durante l'intero ciclo di vita di Easy UPS 3L – come ad esempio il servizio di start-up incluso, che garantisce che Easy UPS 3L sia configurato in modo corretto per ottenere le migliori prestazioni, insieme ad affidabilità, sicurezza e tranquillità.

Semplice nell’installazione, utilizzo e manutenzione, Easy UPS 3L:

1. Offre resilienza in ambienti difficili con filtro antipolvere sostituibile, protezione per i sovraccarichi;

2. Si configura facilmente consentendo di risparmiare sugli investimenti CapEx;

3. Ha un’architettura versatile. È possibile installare fino a cinque UPS in parallelo;

4. Consente un facile monitoraggio e la gestione con la suite software basata su cloud di EcoStruxure TM IT acquistando la scheda di rete opzionale.

EcoStruxureTM IT Expert, la soluzione di monitoraggio di EcoStruxureTM, è gratuita per una prova di 30 giorni.

