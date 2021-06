Schneider Electric lancia SE4YOU: una app per avere tutto il mondo Schneider Electric a portata di mano

Stezzano (BG) 8 giugno 2021 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha lanciato SE4YOU: una app disponibile per sistemi Android e IOS rivolta agli installatori elettrici.

Scaricando SE4YOU gratuitamente, è possibile accedere a contenuti, strumenti e opportunità utili per il lavoro quotidiano, facendo parte di una “community” di professionisti del settore sempre in crescita.

SE4YOU consente di:

• accedere a webinar e iniziative di formazione dedicate;

• consultare documentazione tecnica sulle soluzioni e prodotti Schneider Electric;

• richiedere un supporto commerciale;

• ricevere notifiche sulle promozioni in corso;

• partecipare facilmente al programma fedeltà, caricando le bolle d’acquisto dei prodotti direttamente via APP per accumulare punti con cui ottenere premi;

• condividere con una “community” di professionisti del settore i propri progetti migliori, caricando una foto e una descrizione per presentarli .

“Il nostro obiettivo è rendere più facile e al contempo ricca di opportunità l’attività degli installatori che scelgono le nostre soluzioni” commenta Daniele Dalmaggioni, Responsabile Sell-Out di Schneider Electric “La APP è uno strumento immediato e sempre disponibile per documentarsi, aggiornarsi con i nostri webinar dedicati a tutti i temi più importanti, dalle normative alle tecnologie digitali per la distribuzione elettrica; inoltre, in una quotidianità che è sempre più affollata di impegni e attività, aiuta a non perdere nessuna delle opportunità promozionali che offriamo. Infine vogliamo stimolare il confronto, offrendo la possibilità di presentare i propri lavori ai colleghi per trarre spunto per innovare e offrire risposte sempre più efficaci ai clienti”.

La App SE4YOU è disponibile gratuitamente e si può scaricare dalla pagina web dedicata: https://events.schneider-electric.it/se4you/ e entrando direttamente negli store Android e IOS.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it