Schneider Electric nomina Michael Lotfy Gierges Executive Vice President della divisione globale Home & Distribution

Boston, MA, (USA) / Bergamo, 23 giugno 2023–Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato la nomina di Michael Lotfy Gierges nel ruolo di Executive Vice President per la divisione globale Home & Distribution.

Lavorando dalla sede principale di Schneider Electric negli Stati Uniti, a Boston, Gierges guiderà l’azione di Schneider Electric per portare la rivoluzione dell’Elettricità 4.0 nelle nostre case, grazie all’elettrificazione e alla digitalizzazione. I team che lavorano nella divisione Home & Distribution di Schneider, in tutto il mondo, si focalizzano sulla creazione di soluzioni innovative per la gestione dell’energia nel residenziale, per realizzare un futuro zero-carbon e aiutare i consumatori a ottenere i loro obiettivi riguardo all’energia e alla sostenibilità. Un compito molto importante, dato che il settore residenziale è responsabile del 20% delle emissioni di gas serra.

Giergies, che è entrato in Schneider Electric come Senior Vice President, Power Product per il Nord e Centro America poco più di un anno fa, è il più giovane manager messo alla guida di una divisione globale dell’azienda. Riporterà a Olivier Blum, Executive Vice President of Energy Management.

“Nel nostro tempo la digitalizzazione è più cruciale che mai per affrontare la crisi climatica, ed è essenziale massimizzare l’efficienza energetica e la sostenibilità nelle nostre case, con soluzioni smart per l’energia” ha dichiarato Olivier Blum, Executive Vice President, Schneider Electric Energy Management Business. “L’ampia esperienza professionale di Michael e la passione con cui si impegna per la sostenibilità e per aiutare a raggiungere gli obiettivi net-zero ci consentiranno di continuare a rendere gli spazi in cui viviamo sempre migliori e a ottimizzare l’operatività, per rispondere meglio alle esigenze attuali dei clienti”.

Sotto la guida di Gierges, la divisione Home & Distribution farà leva sulla capacità di innovazione di Schneider Electric per permettere a proprietari e inquilini di rendere le loro case efficienti, resilienti e sostenibili. In stretta collaborazione con distributori, retailer, elettricisti, costruttori edili e progettisti, porterà le soluzioni Schneider Electric ai clienti finali.

“Le case evolvono e con esse deve farlo anche la tecnologia al loro interno. Il nostro impegno è fare in modo che le case siano pronte per l’era dell’Elettricità 4.0 per essere net-zero, usando le nostre soluzioni che sono sicure, scalabili e pronte al futuro” ha detto Gierges. “Gli edifici devono adattarsi alle attività, ai bisogni, alle preferenze di chi ci vive ma anche avere un impatto minore sul pianeta. Vogliamo dare ai nostri clienti i mezzi per creare oggi la loro casa del futuro: una casa efficiente, resiliente e più sostenibile”.

