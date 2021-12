Schneider Electric per il terzo anno consecutivo è Vendor Champion nella matrice Canalys Channel Leadership EMEA

Stezzano (BG), 15 dicembre 2021 - Schneider Electric™, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione – e azienda più sostenibile al mondo nel 2021 secondo Corporate Knights – è stata nominata “Vendor Champion” nella Canalys Channel Leadership Matrix per il terzo anno consecutivo.

La società di ricerca Canalys ha stabilito che APC è EMEA Channel Leadership Champion per la costanza e consistenza nell’offrire un alto livello di account management, per il suo impegno nello sviluppare modelli di business Partner-led e per la qualità del supporto tecnico. Lo status di “Champion” è giudicato da Canalys un risultato di grande valore, espressione della più alta eccellenza nella gestione del canale dimostrata da miglioramenti continui sviluppati anno su anno.

Nel corso del 2021 Schneider Electric ha sviluppato nuove offerte di servizio e, parallelamente, ha continuato ad adattare i suoi programmi di canale, i percorsi di abilitazione e i benefit proposti per supportare i suoi Partner. Inoltre l’azienda ha aumentato del 4% il volume del business generato in modo indiretto attraverso il canale, ha condotto azioni di recruiting e ha migliorato il supporto offerto in tutte le aree geografiche chiave, inclusi i Paesi iberici e quelli del centro-est Europa (CEE).

Nell’aprile di quest’anno, Schneider ha lanciato Edge Software & Digital Services Program –un programma completo di vantaggi, strumenti di supporto e certificazioni che consentono agli IT Solution Provider di realizzare una struttura dedicata ai Managed Power Services. Questo nuovo programma, realizzato in risposta alla crescita dell’edge computing, permette di creare nuovi flussi di ricavi ricorrenti offrendo servizi di monitoraggio e di gestione da remoto dell’infrastruttura fisica sulle reti dei clienti – utilizzando i Software e Digital Services della piattaforma EcoStruxure™ IT

In relazione alla domanda crescente di modelli di business basati su un approccio as-a-service, inoltre, Schneider ha adottato un modello channel-first per presentare la sua prima offerta di questo tipo, creando Partnership con distributori IT su territorio locale per supportarli nell’offerta di Managed Services per i Partner di canale IT. L’offerta Managed Power as a Service coniuga le soluzioni UPS Schneider Electric APC™ Smart-UPS con servizi di qualità riconosciuta dal mercato come Monitoring &Dispatch Services e il software EcoStruxure; questo aiuta i Partner a creare la loro offerta “as a Service” con opzioni finanziarie flessibili proposte dai distributori IT coinvolti nell’iniziativa.

“Nell’ultimo anno le nostre persone hanno lavorato senza sosta per creare proposte di servizio uniche sul mercato e migliorare l’esperienza dei Partner in tutta Europa. Vorrei estendere il mio ringraziamento ai nostri Partner di canale che sono stati e saranno sempre cruciali per il nostro business” ha commentato David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric, Europe. “In questo momento, il canale IT si sta concentrando sul tema della sostenibilità ambientale; Schneider Electric è impegnata ad aiutarli a creare modelli di business sostenibili che non solo stimolino la crescita, ma facciano anche ridurre in modo significativo le emissioni di anidride carbonica. Questo riteniamo sarà un elemento focale per tutti i Partner nel corso del 2022, e negli anni successivi”.

La Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2021 valuta i risultati dei fornitori su 12 aree chiave, creando un modello di confronto per le organizzazioni di tutta l’area geografica EMEA. Le risposte sono raggruppate in base a tre temi che includono: programmi e capacità di abilitazione, coinvolgimento nelle vendite, esperienza con i Partner. Le valutazioni sono raccolte su base continuative per offrire una visione costante e in tempo reale della capacità di supportare il canale IT.

Per saperne di più sul programma mySchneider IT Solutions Provider Partner Program visitare il sito web dedicato.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di Partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it