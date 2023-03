Schneider Electric per l’efficienza idrica ed energetica di Padania Acque

• Nella Giornata Mondiale dell’Acqua il racconto di un progetto che consente di offrire un servizio affidabile, sostenibile e con meno sprechi di questa preziosa risorsa a 113 municipalità lombarde

• Soluzioni EcoStruxure per la gestione idrica e servizi digitali per ridurre le perdite, migliorando anche efficienza operativa e manutentiva

Stezzano (BG), 22 marzo 2023 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha ridisegnato il cuore digitale del sistema idrico di Padania Acque.

La combinazione del software, della tecnologia e dell'esperienza di Schneider Electric nel settore idrico sta garantendo a Padania Acque una migliore gestione operativa, una riduzione delle perdite d'acqua e minori interruzioni della fornitura idrica.

Padania Acque gestisce i servizi idrici integrati per tutti i 113 comuni della Provincia di Cremona, con oltre 150.000 clienti. È coinvolta in tutte le fasi del ciclo idrico integrato, dalla captazione al trattamento, fino alla distribuzione in tutti i suoi comuni cremonesi, che coprono una vasta area e hanno una bassa densità di popolazione. Per garantire un servizio ottimale, Padania Acque aveva bisogno di centralizzare la gestione dei suoi sistemi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitario sparsi su un territorio ampio oltre 1.500 km2.

Sebbene sia stata implementata principalmente per ottimizzare il sistema di approvvigionamento idrico, la digitalizzazione è di fondamentale importanza anche per ridurre gli elevati costi energetici complessivi, dovuti alle perdite d'acqua, e per monitorare le prestazioni e l'efficienza degli impianti.

Grazie alla partnership, Padania Acque ha ridotto le perdite d'acqua negli acquedotti e ha migliorato l'efficienza operativa e di manutenzione, continuando a garantire un servizio affidabile e sostenibile ai propri clienti.

Utilizzando le soluzioni Schneider Electric EcoStruxure for Water & Wastewater, tra cui EcoStruxure Water Advisor Simulation ed EcoStruxure Water Advisor Water Loss, Padania Acque monitora e ottimizza l'intero sistema di approvvigionamento idrico e può intraprendere azioni predittive per garantire affidabilità di servizio e fornitura, nonché maggiore sostenibilità.

Alcuni risultati ottenuti grazie all’adozione delle soluzioni di gestione Schneider sono i seguenti.

• Riduzione del consumo energetico di almeno il 5% e riduzione delle perdite idriche complessive a quasi la metà della media nazionale.

• Aumento dell'EBITDA del 22% nell'arco di tre anni.

• Miglioramento dell’affidabilità operativa del 20% con una migliore continuità del servizio grazie alla riduzione dei tempi di inattività.

• Creazione di procedure standardizzate e unificate e realizzazione di un sistema di controllo centralizzato dell'approvvigionamento idrico.

"Grazie alla collaborazione con Schneider Electric, siamo riusciti a digitalizzare completamente il nostro servizio, combinando tecnologie avanzate di telecontrollo, automazione degli impianti e IoT per fornire un sistema di approvvigionamento idrico più sicuro, affidabile, sostenibile ed efficiente", ha dichiarato Stefano Ottolini, Direttore Generale di Padania Acque. "Ci auguriamo di continuare a collaborare con Schneider Electric per ottimizzare i nostri servizi e centralizzare le operazioni di gestione dell'acqua e delle acque reflue".

"Siamo orgogliosi di vedere come EcoStruxure abbia permesso a Padania Acque di aumentare l'efficienza e di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti", ha dichiarato Alain Dedieu, Presidente del segmento Water and Wastewater di Schneider Electric. "Ci auguriamo di vedere Padania Acque continuare a fornire sistemi sicuri, stabili e più efficienti ai suoi clienti".

