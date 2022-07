Schneider Electric presenta una soluzione software digital twin

EcoStruxure Machine Expert Twin riduce fino al 60% i tempi di messa in opera e fino al 50% il time-to-market rivoluzionando i processi di progettazione e costruzione macchine

Stezzano (BG) 13 luglio 2022 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha presentato EcoStruxure Machine Expert Twin, una soluzione software digital twin scalabile per gestire l’intero ciclo di vita della macchina,

Questo software permette ai costruttori di macchine di creare modelli digitali di macchine reali, per poterle progettare e implementare in modo virtuale, prima di costruire la macchina stessa. L’ambiente software intuitivo include componenti meccatroniche da inserire con comandi drag-and-drop, interfacce per la realtà virtuale e aumentata, librerie focalizzate sulle applicazioni; tutto questo permette di progettare in parallelo gli aspetti elettrici, meccanici e di controllo.

L'ambiente di programmazione aperto di questa soluzione permette di aggiungere elementi ed estensioni, con una moltitudine di moduli e voluti e una perfetta integrazione con EcoStruxure Machine Expert ed EcoStruxure Machine Advisor; inoltre, si adatta alle fonti dati, i flussi di lavoro e i processi del cliente. EcoStruxure Machine Expert Twin quindi aiuta gli OEM a migliorare i processi di progettazione e la qualità e a ridurre al minimo i tempi di messa in opera della macchina. Offre, inoltre, livelli di flessibilità ed efficienza senza precedenti per l’operatività e la manutenzione.

“Il software digital twin permette di progettare macchine nuove, creare una produzione più agile e migliorare le prestazioni delle macchine stesse” commenta Ali Haj Fraj, Senior Vice President, Digital Factory di Schneider Electric. “Lo smart manufacturing porta più produttività e flessibilità. Con EcoStruxure Machine Expert Twin entriamo nel futuro di questo settore offrendo agli OEM strumenti che accelerano il time-to-market, riducono i rischi di guasto e permettono di creare macchine pienamente adatte al loro scopo”.

Con EcoStruxure Machine Expert Twin i clienti possono aspettarsi:

• un risparmio del 60% sul tempo di messa in opera della macchina;

• un time-to-market più veloce fino del 50%;

• fino al 20% di risparmio sui costi legati alla qualità grazie alla possibilità di condurre test prima e durante la messa in opera.

Rivoluzionare il processo di progettazione

EcoStruxure Machine Expert Twin si utilizza in tutto il ciclo di vita della macchina: dalla vendita al concept, fino alla progettazione, produzione e operatività. Poter trasformare le idee di progetto in animazioni convincenti da usare in fase di vendita aiuta i clienti a visualizzare in modo corretto il prodotto finito; la progettazione virtuale spinta in profondità aiuta a migliorare e verificare i prototipi, a ridurre i rischi e costi di qualità, accelerare il time-to-market.

Trasformare la costruzione delle macchine

EcoStruxure Machine Expert Twin rivoluziona la costruzione delle macchine digitalizzando tutti i processi, da un design dettagliato agli aspetti meccanici, elettrici e di controllo, permettendo di testare in modo virtuale le strategie e il processo di messa in opera; inoltre abbreviano i tempi di factory acceptance testing (FAT). La soluzione migliora anche i test di system integration, aumenta la qualità del software, accelera l’avvio della produzione e fa risparmiare tempo prezioso nell’attività di consegna in fabbrica.

Migliorare l’operatività delle macchine

EcoStruxure Machine Expert Twin può anche aprire nuovi flussi di ricavi per i costruttori, che per tutto il ciclo di vita della macchina possono offrire servizi, formazione agli operatori, proporre miglioramenti e aggiornamenti. Il software permette agli OEM di offrire nuovi servizi basati su digital twin, migliorare il software e testare virtualmente gli aggiornamenti, ridurre i fermi macchina.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

