Schneider Electric rinnova le soluzioni di gestione dei motori

· Un approccio olistico migliora l’efficienza e riduce i costi per prescrittori, quadristi, gestori di impianto, costruttori di macchine e contractor

· Una nuova soluzione per mitigare i rischi e contenere le tempistiche nelle fasi di progettazione, scelta e operatività di applicazioni motore nelle reti industriali

Stezzano (BG), 22 luglio 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha rinnovato le sue soluzioni di gestione dei motori. Con un approccio olistico si ottimizzano le prestazioni, si migliora il ritorno sull’investimento, aumentano efficienza e sostenibilità dell’intero impianto.

I motori sono asset critici, al cuore di tutte le aziende industriali. In media, consumano tra il 60 e il 95% dell’energia elettrica complessiva di un impianto. Migliorare l’efficienza dei processi e dei motori porta a maggiore produttività, sostenibilità e affidabilità. Le soluzioni di gestione dei motori proposte da Schneider Electric permettono di guadagnare efficienza in tutte le fasi: dalla progettazione e costruzione di un impianto alla sua vita operativa e manutenzione perché unificano, grazie al digitale, i sistemi di gestione dell’energia e dell’automazione.

La nuova e completa offerta, che include anche AltivarTM Soft Starter ATS 480, non si limita al controllo e protezione dei motori. Questa proposta unica e integrata apporta nuovi livelli di efficienza in tutto l’impianto, con vantaggi su CAPEX e OPEX. Grazie alle specifiche competenze nei diversi settori presidiati da Schneider Electric, l’architettura della soluzione può inoltre essere customizzata in funzione di un dato mercato e delle sfide che lo caratterizzano. Questo permette di creare applicazioni con maggiori funzionalità per la progettazione elettrica e la simulazione, e di utilizzare servizi digitali dedicati.

Adottando le soluzioni di gestione dei motori di Schneider Electric, i clienti possono aspettarsi molti vantaggi:

· Un risparmio di tempo del 40% nelle fasi di selezione e quotazione

· Un risparmio di tempo del 25% nell’installazione

· Una riduzione del 50% dei tempi di fermo del motore

· Un’ottimizzazione del 40% dei costi legati alla gestione del controllo motori

· Un risparmio di energia del 50% (rispetto agli avviamenti motori in diretta)

“La sostenibilità è al cuore dei nostri impegni come azienda. Sfruttiamo la nostra ampia competenza per progettare e costruire soluzioni ad alta efficienza, sostenibili e complete che rispondano in modo specifico alle esigenze dei nostri clienti” ha commentato Warren Ma, SVP Industrial Control & Drives di Schneider Electric. “Le nostre soluzioni di gestione motore aiutano a tagliare i costi di progetto, i tempi di consegna, l’ingombro complessivo del sistema perché ne ottimizzano componenti e apparecchiature. Assicuriamo qualità di alimentazione elettrica all’installazione e aumentiamo la performance di protezione e controllo del motore, riducendo i rischi di guasto”.

Altivar™ Soft Starter ATS480

Altivar™ Soft Starter ATS480 fa parte della nuova offerta di gestione motori e segna un’evoluzione negli avviatori che tiene conto della digitalizzazione. ATS480 ha tempi di ingegnerizzazione e costi ridotti, perché semplifica la scelta e l’ottimizzazione dell’architettura elettrica e di impianto; inoltre rende sicura l’operatività applicando best practice di cybersecurity, offre funzioni digitali per la risoluzione dei problemi e per ottenere un supporto costante.

ATS480 è stato pensato per rispondere alle esigenze di industrie di processo e infrastrutture, per semplificare l’esecuzione del progetto e massimizzare la disponibilità delle applicazioni anche negli ambienti più esigenti. Si basa sulla collaudata robustezza e performance di avvio/fermo motore della gamma ATS48, di cui estende la durata di vita; permette inoltre di preservare gli investimenti iniziali, mantenendo i componenti di protezione già installati nel quadro elettrico.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Segui il nostro blog italiano: https://blog.se.com.it

Hashtags: #motormanagment #EcoStruxure #SmartManufacturing #NextGenAutomation #IndustriesOfTheFuture #LifeIsOn

Contatti Stampa

Schneider Electric Italia

pr.italy@globalcommunications.se.com

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it