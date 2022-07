Schneider Electric vince il premio Energy Efficient Solution of the Year per la capacità di potrare sul mercato innovazioni amiche del clima e per il risparmio energetico

6,

RUEIL-MALMAISON, Francia, 21 luglio 2022/PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è stata premiata in occasione dei Greek Energy Mastering Awards 2022 con l'Energy Efficiency Solution of the Year.

I Greek Energy Mastering Awards 2022 premiano le best practice nell'uso responsabile dell'energia volto a creare un futuro più sostenibile. I vincitori vengono scelti in base alla loro capacità di coinvolgere i clienti nel migliorare costantemente le lprestazioni energetiche e ambientali, con azioni che aumentano l'efficienza energetica e riducono i costi operativi.

Il riconoscimento Energy Efficiency Solution of the Year è stato assegnato a Schneider Electric per le soluzioni e le partnership di successo sviluppate dall'azienda per ottenere la più efficace gestione dell'energia e la più efficiente gestione energetica delle infrastrutture delle città (Smart Cities)

Nella categoria "Energy Efficient & Saving Products, Technologies, and Services", Schneider Electric si è distinta per il suo SM Airset, quadro di Media Tensione senza gas SF 6 . Il premio è stato assegnato per il suo contributo alla riduzione dei costi operativi degli utenti e per la capacità di supportare la sostenibilità ambientale.

Questo quadro elettrico di Media Tensione green e digitale opera con la nuova tecnologiapriva di SF 6 che utilizza in modo innovativo aria pura e vuoto per eliminare la necessità di usare i i gas a effetto serra più potenti nella rete elettrica in generale e nei sistemi di distribuzione elettrica degi edifici.

Schneider Electric persegue la sua missione di aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di emissioni net-zero proponendo loro prodotti innovativi ed ecologici. SM AirSeT è una soluzione per la distribuzione elettrica di media tensione green e digitale, progettata appositamente per gli edifici commerciali e industriali e per le infrastrutture critiche. La tecnologia è stata testata con successo in numerose utility elettriche, in infrastrutture ed edifici, da clienti come E.ON in Svezia, GreenAlp in Francia, EEC Engie in Nuova Caledonia e da ATM- Azienda Trasporti Milanesi in Italia.

Mantenendo la promessa di costruire un portafoglio completo di offerte senza SF 6 Schneider Electric inserisce SM AirSeT nella gamma di quadri MV senza SF 6 di Schneider, che include anche RM AirSeT, una Ring Main Unit (RMU) secondaria isolata a gas (GIS) per gli operatori di rete, e GM AirSeT, un GIS primario per le applicazioni più esigenti.

Il successo di Schneider ai Greek Energy Mastering Awards sottolinea che la disponibilità e l'affidabilità ad alte prestazioni di queste tecnologie pulite, attese da tempo, rendono tempestive e realizzabili le attuali attività di revisione della politica dell'UE in materia di gas fluorurati. Se adottata in futuro, una politica europea riveduta che limiti l'uso di SF6 rappresenterebbe una pietra miliare nel percorso per ragiungere con successo gli obiettivi climatici europei, mentre la finestra sul futuro a +1,5 °C si chiude rapidamente. SM AirSeT si è dimostrato essere un prodotto già pronto per questa opportunità.

