Schwarzenegger contro i no vax: "Al diavolo la vostra libertà"

"C'è un virus qui, che uccide le persone e l'unico modo per evitarlo è: vaccinarsi, indossare la mascherina, rispettare le distanze, lavarsi sempre le mani e non pensare "ah la mia libertà è limitata'. Al diavolo la vostra libertà". Così Arnold Schwarzenegger si sfoga con chi in America, di fronte alla preoccupante ripresa della pandemia di coronavirus, si sta opponendo al ritorno alla mascherina.

"Tu hai la libertà di non indossare la mascherina, ma sai cosa, sei uno stupido se non la indossi, perché devi proteggere i tuoi concittadini", ha aggiunto l'attore ed ex governatore repubblicano della California, rivolgendosi, in un'intervista alla Cnn, agli americani che "negano" la gravità della pandemia.