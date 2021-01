Schwarzenegger si è vaccinato: "Vieni con me se vuoi vivere"

(Adnkronos)

Arnold Schwarzenegger ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus e raccomanda a tutti di seguire il suo esempio citando la sua famosa battuta da 'Terminator': "Vieni con me se vuoi vivere".

L'attore ed ex governatore della California ha prenotato la vaccinazione online appena ha saputo che il programma era stato aperto a chi ha più di 65 anni, ha spiegato l'addetto stampa Daniel Ketchell al sito Politico. E' stato così fra i primi che si sono messi in fila in macchina davanti al Dodger stadium di Los Angles dove il sindaco, Erc Garcetti, che ignorava il suo arrivo, si era recato per salutare i primi vaccinati.

Schwarzenegger, 73 anni, ha poi diffuso su Twitter le immagini della vaccinazione, che gli è stata praticata attraverso il finestrino del suo Suv. "Tutto bene, ho appena ricevuto il vaccino e lo raccomando a tutti", ha commentato dietro la mascherina. "Vieni con me se vuoi vivere", ha poi aggiunto.