Sci, Coppa del Mondo oggi: Goggia vince la discesa di Cortina

Altro successo per Sofia Goggia in Coppa del Mondo. L'azzurra si è imposta nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, che recupera quella cancellata la scorsa settimana a St. Anton. Per la bergamasca è la vittoria numero 21 in carriera in Coppa del Mondo, dove eguaglia Federica Brignone come italiana più vincente della storia. La Goggia ha chiuso la sua discesa in 1:33.47, alle sue spalle la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Fuori dal podio Mikaela Shiffrin, quarta, mentre Elena Curtoni ha chiuso in ottava posizione.