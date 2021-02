Sci, Garavaglia: "Danni legati a scelte governo, subito indennizzi"

(Adnkronos)

E' scontro sulla decisione di rimandare la riapertura degli impianti sciistici. A criticare la decisione è anche il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia che, dopo l'incontro in Regione Lombardia con gli operatori turistici del mondo dello sci organizzato per "capire l'entità del danno subito" attacca: "Il danno è legato a una scelta del Governo, e i danni vanno indennizzati, non bisogna parlare di ristori".

Quanto accaduto con lo sci "è quello che prevede la normativa attuale, ovvero che per assurdo il ministro competente possa prendere decisioni in autonomia, c'è qualcosa da registrare e credo sarà oggetto di valutazione, ma ad oggi questa è la normativa", ha sottolineato Garavaglia rispondendo a chi gli chiedeva cosa fosse avvenuto e per quale motivo una parte del Governo avesse subito la scelta di chiudere gli impianti. "Il Governo è appena insediato, penso che una valutazione sarà fatta, qualcosa succederà", ha poi aggiunto.



In ogni caso gli indennizzi per la montagna dopo la chiusura degli impianti saranno nel prossimo decreto ristori, il 'quinquies', ha sottolineato Garavaglia. "Era importante capire l'entità di questo danno e avere suggerimenti concreti per dare una risposta concreta subito, già nel prossimo decreto ristori quinquies. Le prime risposte devono essere subito nel testo del decreto e non in sede conversione con emendamenti se no si perde altro tempo", ha aggiunto il neoministro dopo la riunione con gli operatori, ribadendo poi che "nel prossimo decreto da 32 miliardi una quota andrà alla montagna, non penso ci siano problemi a capire l'entità di questo danno e di quello che va fatto".

"La montagna è stata dimenticata. Non è arrivato nulla finora se non qualche briciola, ci sono alberghi che non hanno lavorato per dieci mesi", ammette Garavaglia. "L'entità del danno - spiega a chi gli chiedeva lumi a proposito - è da quantificare". Per il sistema montagna, tolti gli impianti e le funi, "un documento condiviso dalle Regioni parla già di 4,5 miliardi, questa è già la quantificazione ed è a disposizione del Governo precedente, è depositata. A questo vanno aggiunte le risorse per gli impianti e va fatta una valutazione, sono stati forniti altri documenti", sottolinea.