"Scienza dimostra che la dieta mediterranea batte il Nutriscore"

"Abbiamo dimostrato, in base ai dati scientifici e ad autorevoli ricercatori, che la dieta mediterranea batte il Nutriscore, il sistema di etichettatura 'a semaforo' che identifica i cibi in base ai valori nutrizionali". E' questo uno dei principali risultati della I Giornata nazionale dell'alimentazione, nutrizione e cuore, organizzata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), insieme alla Società italiana di cardiologia (Sic), come spiega all'Adnkronos Salute Carlo Gaudio, presidente Crea.

"Durante i lavori congressuali - continua Gaudio - abbiamo dimostrato che gli alimenti tradizionali del nostro Paese, su cui si basa la nostra alimentazione, allungano la vita. Abbiamo fatto una comparazione scientifica tra un pasto basato sulla dieta mediterranea, compreso bicchiere di vino e olio d'oliva, e un pasto completo che il Nutriscore considera verde, con olio di semi e bibita. Il risultato è stato ampiamente a favore della dieta mediterranea. Lo abbiamo dimostrato, numeri alla mano, con i maggiori esperti italiani del Crea e i cardiologi Sic".