Scienza & Salute: 'L’uovo, concentrato di nutrienti e simbolo inconfondibile delle festività pasquali'

Le uova di gallina sono protagoniste della puntata pasquale de 'Il Gusto della Salute', la rubrica online ideata e coordinata dall'immunologo Mauro Minelli docente di dietetica e nutrizione umana presso Lum. "Dal punto di vista nutrizionale, le uova sono un alimento prezioso, con proteine ad alto valore biologico, grassi emulsionati, prevalentemente insaturi, minerali e vitamine. Mancano di glucidi e vitamina C, ma di solito si consumano accompagnandole con pane e verdure che compensano tali carenze - spiega Minelli - Il colore del tuorlo, che può variare dal giallo pallido all’arancio carico, dipende soprattutto dalla nutrizione dell’animale e in particolare dalla percentuale dei caroteni e solo in parte da fattori genetici. Una gallina ovaiola di razza selezionata produce ogni anno oltre 200 uova, fino a ad un massimo di 300, del peso medio di 60 grammi".

Quali sono i benefici delle uova?

1) "Alleate del corretto funzionamento del sistema nervoso. Apportano colina, aminoacidi e acidi grassi essenziali che favoriscono la produzione di ormoni che regolano l'umore e supportano la salute del sistema nervoso e della funzione cognitiva, in quanto sono una buona fonte di vitamine del gruppo B, tra cui vitamina B12, riboflavina (B2), folati (B9), e colina".

2) "Sono molto utili alla costruzione della massa magra - Grazie alla presenza di proteine nobili e di grassi buoni garantiscono un ottimo senso di sazietà. A questi si aggiungono poi lo iodio e le vitamine del complesso B, preziose per il corretto funzionamento del metabolismo tra cui la vitamina B12, di cui sono delle ottime fonti".

3) "Non sono direttamente responsabili dell’aumento del colesterolo cattivo nel sangue. Grazie alla presenza di lecitine, vitamina E e acidi grassi essenziali tra cui quello oleico e quello linoleico e omega 3 si è visto che il loro consumo ha un effetto positivo sulla salute del cuore e delle arterie. Basta non farne un consumo eccessivo e fare attenzione alle altre fonti di grassi saturi, in particolare salumi e formaggi".

4) "Supporto alla salute della vista e della pelle - Svolgono un ruolo fondamentale nel supportare la salute degli occhi, della pelle perché contengono una buona quantità di vitamine liposolubili come A, D, E e K. Inoltre sono ricche di ricche di luteina e zeaxantina, che svolgono un'azione efficace nell'impedire malattie come la degenerazione maculare".

5) "Utili nelle condizioni ferro carenziali, le uova contengono ferro, che è un minerale coinvolto nel trasporto dell'ossigeno nel sangue".

6) "Salute del sistema immunitario: contengono zinco e selenio e vit D, il loro consumo è utile per mantenere in salute il sistema immunitario".

7) "Salute dei denti e delle ossa - Sono utili per la salute dei denti in quanto hanno una buona concentrazione di fosforo".

8)Basso contenuto di carboidrati e di calorie - Le uova contengono solo tracce di glucidi, e ciò le rende un'opzione ideale per le persone che seguono diete Low-carb o controllano l’assunzione di calorie

Il consumo di uova ha controindicazioni?

1) "Occhio al tempo di cottura: l’albume deve essere consumato ben cotto, in modo da non assumere la proteina avidina, che riduce l’assorbimento di alcune vitamine. Il tuorlo, al contrario, andrebbe cotto poco perché ricco di acidi grassi sensibili alla temperatura".

2) "Attenzione al metodo di cottura se si soffre di colite o gastrite. Preferire cotture brevi e digeribili, come l’uomo in camicia o à la coque, evitando le frittate".

3) "Limitare il consumo se si soffre di calcoli alla cistifellea. La presenza di colina potrebbe creare disturbi".

4) "Attenzione al tuorlo se si hanno problemi renali. Chi soffre di insufficienza renale, dovendo ridurre gli alimenti altamente proteici, dovrebbe moderare l’assunzione delle uova o magari evitare di mangiare il tuorlo".

5) "Allergia alle uova. Nonostante i loro numerosi utilizzi e il loro valore nutrizionale, le uova sono uno degli otto principali allergeni alimentari e rappresentano la seconda allergia alimentare più comune (dopo il latte vaccino) nei neonati e nei bambini. Sebbene l'allergia possa essere indotta solo da una parte dell'uovo, ovvero il tuorlo o l'albume, è impossibile separarli completamente senza che avvenga una contaminazione crociata. Pertanto, le persone allergiche alle uova devono prestare attenzione a tutti i suoi componenti. A meno che non si conoscano le proteine o le componenti degli allergeni che scatenano i sintomi, in quanto ciò può contribuire a stabilire un piano di gestione dell'allergia: alcune proteine delle uova sono sensibili al calore e quindi le uova possono essere tollerate se ben cotte".

6) "L'uovo può essere causa di salmonellosi. Seppur la funzione principale del guscio sia quella di proteggere l’uovo dall’esterno, può essere esso stesso fonte di contaminazione; questo perché le vie riproduttive della gallina hanno la porzione terminale in comune con le vie digerenti, ed è proprio a questo livello che può avvenire la contaminazione con le feci. Quindi scegliere sempre uova con un guscio integro, non lavarle e conservarle ad una temperatura più costante possibile".

7) "Scegliere uova di galline felici. Consumare uova prodotte da galline allevate all’aperto o almeno a terra, meglio ancora se nutrite con mangimi biologici e arricchiti di omega 3

CONCLUSIONI. "Le uova di gallina sono un alimento altamente nutriente e versatile, ricco di proteine, vitamine, minerali e grassi sani. Consumare uova come parte di una dieta equilibrata può contribuire a soddisfare i fabbisogni nutrizionali e a sostenere la salute generale. Tuttavia, è importante consumarle con moderazione e fare attenzione alla preparazione per evitare rischi di contaminazione alimentare", chiude Minelli.