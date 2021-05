Scienza&Salute:'ormoni femminili, come capirli e regolarli' con l'immunologo Minelli

'Ormoni e salute della donna. Circuiti, interazioni, scompensi: come capirli, come regolarli' è il titolo della puntata di oggi di BioMedical Report la trasmissione scientifica online coordinata dall'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione Italiana di Medicina Personalizzata. Ospiti della trasmissione: Anna Maria Colao, docente di Endocrinologia-Cattedra Unesco di Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile, Università Federico II di Napoli, e la Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica San Raffaele Resnati di Milano.

Dopo aver introdotto il tema attuale e originalissimo della Ginecologia endocrino-metabolica (Gem), Anna Maria Colao ha spiegato che la vera pandemia è l'obesità, ben prima della Covid-19 e soprattutto a seguito della stessa. "Dobbiamo dirlo con forza, bisogna evitare il sovrappeso e l'obesità, nemici terribili della nostra salute e della salute della donna. Il medico deve consigliare movimento e attività fisica, non solo una dieta corretta, ma lo stile di vita, quello che fa la differenza talvolta assieme alle terapie ormonali", ha osserva Colao.

Sulla stessa linea Alessandra Graziotti n che, senza mezzi termini, punta il dito contro la sedentarietà e gli eccessi alimentari. "Il grasso non è il lardo di Colonnata", ha precisato la ginecologa, che "per recuperare il distacco sociale prodotto da 15 mesi di informazione ossessiva da Covid" ha lanciato l'idea di "un'alleanza fiduciaria fra medico e paziente, capace di modellare il rispetto e la fiducia reciproca e in grado di far comprendere che deve essere la donna stessa la prima protagonista della sua salute".

C on Mauro Minelli torna il tema del microbiota in riferimento al ruolo della flora intestinale nelle interazioni tra ormoni e salute della donna. "È fondamentale il lavoro che svolge il microbiota nella regolare funzione endocrina delle donne, al contrario, in caso di disbiosi (di alterato equilibrio della flora intestinale) ecco che si presenta un quadro complesso di patologie varie, dalle vaginiti all'endometriosi, dall'obesità, dall'ovaio policistico ai disturbi mestruali. Tutte tematiche - ha concluso l'immunologo - di straordinario e centrale interesse per le donne dall'età adolescenziale all'età matura, un percorso che rilanciamo oggi con la Ginecologia endocrino-metabolica"