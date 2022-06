Scienza, salute e prevenzione: nel 2022 aumentate del 40% le richieste di personal trainer competenti e qualificati

Milano, 08/06/2022 - Usciti da oltre settecento giorni tra restrizioni, coprifuoco e lockdown che hanno visto un aumento della richiesta del 40% dei professionisti nel campo del fitness, il trend post-Covid dimostra l’importanza di tornare a svolgere attività fisica in palestra, come luogo di esercizio ma anche di confronto psicofisico e di socialità.

Il Global Wellness Institute prevede inoltre che l’economia del Benessere e del Fitness tornerà ai livelli pre-pandemia dal 2022 (raggiungendo $5 Trilioni) e crescerà ad un impressionante ritmo annuale del 10% fino al 2025, quando il mercato raggiungerà i $7 Trilioni, visto il crescente interesse per l’intero comparto.

Si evidenzia dunque la necessità da parte del mercato del Fitness di formare Personal Trainer qualificati e competenti attraverso percorsi didattici continui, in modo da garantire una crescita del settore che punti sulla qualità.

Ricominciare a muoversi, imparare e studiare. Dal vivo.

Dopo due anni di assenza forzata, ritorna la Convention ISSA Europe al Palacongressi di Rimini, dal 10 al 12 Giugno 2022, organizzata e fortemente voluta da ISSA Europe, scuola di formazione leader in Italia nel settore Fitness e Personal Training. Dal 1998 la Convention ISSA è un evento di Aggiornamento e di Educazione Continua nel Fitness ECF, obbligatorio per ogni Studente e Certificato ISSA Europe che riconosce nella formazione continua e nello scambio di idee tra colleghi, il metodo migliore per migliorare la propria condizione lavorativa, offrendo un servizio sempre aggiornato alle necessità del cliente.

Il tema della kermesse 2022 sarà:

Il Futuro della Salute è la Prevenzione: Come raggiungerla e mantenerla attraverso Alimentazione, Allenamento e Psicologia adeguati alle necessità del singolo Individuo.

Più di trenta relatori daranno vita al palco del Palacongressi con tematiche d’attualità che spazieranno dalla Giurisprudenza e la Fiscalità, con approfondimenti dell’articolo 42 della Riforma dello Sport e l’impatto sulla Professione e i limiti, dalla Fisiologia femminile alla plasticità muscolare tra carichi e velocità ed il recupero post Covid. Aziende del settore saranno presenti per far conoscere prodotti innovativi e far provare nuovi servizi al pubblico.

La Convention ISSA Europe 2022 è anche un evento di Educazione Continua in Medicina ECM grazie al quale La filosofia ISSA Europe si pone come ponte tra le varie figure medico-sanitarie del panorama nazionale e il Personal Trainer, oggi più di ieri, obbligato a interagire con specialisti medici. Le Figure sanitarie otterranno i Crediti di Educazione Continua in Medicina ECM a superamento dei quiz, mentre gli Iscritti ISSA Europe attivi otterranno lo stato di Aggiornamento annuale per il programma di Educazione Continua nel Fitness ECF e SNaQ CONI dopo aver superato il test, visibile sul portale Fitness di Qualità.

4129 presenze visitatori 2019

5334 visualizzazioni on line 2020

6902 visualizzazioni on line 2021

------------

Dal 1997 ISSA Europe è la scuola leader nelle Certificazioni del settore Fitness. Ogni anno migliaia di appassionati e professionisti si formano e si aggiornano attraverso i nostri corsi e programmi, garanzia di unicità e scientificità. Sono 10 i percorsi formativi proposti da ISSA Europe, e una Academy – il centro di addestramento per Personal Fitness Trainer. La Scuola propone formazione pratica, teorica e competenza ad appassionati, istruttori, personal trainer, laureati, operatori e figure sanitarie, gestori e proprietari di centri fitness.

Lo sviluppo continuo del settore Fitness (Il mercato raddoppierà, da $738 Bilioni a $1,2 Trilioni, tra il 2020 e il 2025) richiede ai Personal Trainer una preparazione professionale aggiornata, che ISSA Europe fornisce attraverso i suoi corsi, supporto on line e approfondimento, ma soprattutto grazie al Programma ECF – Educazione Continua nel Fitness.