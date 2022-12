"Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo scontro ideologico no"

"Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti. Non sostenendo uno sciopero immotivato e ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e lavoratori. Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo scontro ideologico no". Così Matteo Salvini su Twitter riferendosi allo sciopero di oggi venerdì 16 dicembre di Cgil e Uil contro la manovra 2023.