Sciopero, Meritocrazia Italia:'sia il momento del dialogo'

"È indetto per il prossimo 16 dicembre uno sciopero generale di otto ore. Lo sciopero, libertà fondamentale d’espressione del dissenso e del disagio, non rappresenti un’ulteriore occasione di scontro, deleteria in un momento storico nel quale sarebbe più utile alimentare il dialogo e collaborare per la ricostruzione. Meritocrazia Italia chiede alle Istituzioni di aprirsi all’ascolto e di favorire il confronto con tutte le parti sociali. È giunto il momento della coesione, della responsabilità e della partecipazione civica". Così il Capo Gabinetto di Meritocrazia Italia, Paolo Patrizio.