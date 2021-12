Cancelli chiusi e lezioni saltate oggi in molte scuole d'Italia per lo sciopero proclamato dai sindacati confederali di base con eccezione della Cisl scuola. La protesta è contro le politiche del governo Draghi dedicate al settore scuola: si chiedono più fondi per il rinnovo del contratto, la stabilizzazione dei precari, più sicurezza per i plessi.