Sciopero trasporti, a Roma metro aperte

Anche a Roma in corso lo sciopero del trasporto pubblico nell’ambito dell’agitazione nazionale indetta dai sindacati Cgil e Uil. Roma Servizi per la Mobilità informa che per quanto riguarda la Metro A è attiva con riduzioni di corse. La Metro B/B1 è regolare; la Metro C è regolare; la Ferrovia Roma-Lido è attiva con riduzione di corse; la Ferrovia Termini-Centocelle è chiusa. Ferrovia Roma-Viterbo: servizio metropolitano attivo con riduzione di corse- servizio regionale regolare. Servizio bus e tram: possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee fino alle 17.