Weekend di Scirocco in attesa della pioggia, ecco cosa ci aspetta

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la tanto attesa pioggia al Nord. Anche durante il weekend infatti il tempo resterà totalmente asciutto al Settentrione, dove non piove da quasi 110 giorni. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, prevede per l’Italia un fine settimana un po’ più nuvoloso, ma con qualche pioggia confinata ancora una volta solo al Sud e su parte del Centro: una bassa pressione dal Maghreb si sposterà verso levante nelle prossime 48 ore e transiterà attraverso il Canale di Sicilia. Le piogge saranno concentrate, in particolare nella giornata di domani, tra Sud e medio adriatico, mentre sul resto della penisola avremo soltanto delle velature. Il ciclone magrebino spingerà poi forti venti di Scirocco verso le Isole Maggiori e causerà nuovamente un abbondante trasporto di sabbia dal deserto del Sahara: dove ci saranno delle precipitazioni avremo ancora una volta il fenomeno della pioggia rossa.

Dando infine uno sguardo alla nuova settimana, contro la siccità esasperata dal riscaldamento globale, dobbiamo sperare in un radicale cambiamento della circolazione atmosferica: al momento sembra profilarsi all’orizzonte la possibilità di piogge dalla fine del mese di marzo. Successive perturbazioni dall’Oceano Atlantico potrebbero raggiungere tutta l’Italia per più giorni a rimpinguare le falde idriche e i nostri principali corsi d’acqua: speriamo che il grande fiume Po possa uscire da un periodo secchissimo, da record e da incubo.

Oggi sabato 26 marzo - Al Nord: soleggiato salvo velature in Liguria. Al Centro: inizialmente velato poi più nuvoloso, occasionali, ma rari piovaschi in Sardegna. Al Sud: nubi in graduale aumento.

Domenica 27 marzo - Al Nord: parzialmente nuvoloso a sud del Po, bello altrove. Al Centro: velato a tratti nuvoloso, possibili piovaschi tra Abruzzo e Molise. Al Sud: nuvoloso con piogge sparse.

Lunedì 28 marzo - Al Nord: soleggiato. Al Centro: variabile con qualche piovasco residuo tra Abruzzo e Molise. Al Sud: variabile con qualche piovasco residuo poi migliora.

Tendenza - Da metà settimana possibile ritorno delle piogge al nord, con qualche nevicata in calo fino ai 1500 metri.