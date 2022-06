Scissione M5S, Salvini: "Lega non chiede rimpasto"

Un rimpasto di governo dopo la spaccatura nel M5S, con la scissione di Luigi Di Maio, "non lo chiede la Lega". Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Monza per sostenere la candidatura del sindaco uscente Dario Allevi. Poi, replicando a chi gli chiedeva se il ministro degli Esteri dovrebbe dimettersi dal suo incarico di governo, Salvini ha spiegato: "Non commento i problemi degli altri". Quanto ai rumors su un dialogo tra Di Maio e Giorgetti, Salvini ha sottolineato: "Ne parlate voi giornalisti".