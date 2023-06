Scivoli cosparsi di acido in parco Massachusetts, almeno 2 bambini feriti

Sono almeno due i bambini che hanno riportato ''ferite simili a ustioni'' dopo aver giocato in un parco giochi del Massachusetts, negli Stati Uniti, dove i vigili del fuoco hanno trovato tracce di acido sugli scivoli. Lo hanno dichiarato loro stessi sui social media, raccontando dell'intervento insieme alla polizia nel Bliss Park di Longmeadow.

Secondo le autorità locali qualcuno, non ancora identificato, ha fatto irruzione in un magazzino dove sono conservate sostanze chimiche nella piscina del parco e ha rubato dell'acido muriatico. L'acido, che può essere utilizzato per la pulizia o per mantenere l'equilibrio del pH di una piscina, è stato poi versato su tre scivoli.

Al momento non è stato formalmente accusato nessuno del gesto, ma secondo le autorità il sospetto si potrebbe essere ferito a sua volta. "Sospettiamo che gli autori possano aver subito ustioni da acido alle mani o alle braccia e che i loro vestiti possano avere segni di deterioramento dovuto al contatto con l'acido", si legge nella nota rilasciata dai vigili del fuoco di Longmeadow, nel Massachusetts occidentale. E' stato quindi rivolto un appello a denunciare eventuali sospetti, mentre il parco giochi è rimasto chiuso.