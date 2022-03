Scloby presenta nuova brand identity, si internazionalizza e diventa Tilby

Scloby, pmi innovativa parte del Gruppo Zucchetti, annuncia il cambio di brand in Tilby: un rebranding che, spiega, "si inserisce in un ampio progetto di crescita aziendale con l’ingresso in Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna, puntando così all’internazionalizzazione ma senza dimenticare le proprie origini". Fondata da Francesco Medda (Ceo) nel 2013 presso I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, Scloby - ora Tilby - ha creato una piattaforma cloud per la gestione delle vendite pensata per ristoranti, commercianti e negozi con l’obiettivo di supportarli nel processo di digital transformation, consentendo di gestire ogni attività in maniera efficace e performante da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo come computer, smartphone o tablet. La piattaforma permette infatti di controllare in maniera integrata tutti i canali di vendita, nel pieno rispetto delle norme relative a fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, assicurando alti standard di innovazione.

In seguito all’acquisizione nel 2020 da parte del Gruppo Zucchetti, la società è cresciuta rapidamente, rimanendo al passo con le esigenze in continua evoluzione di clienti ed esercenti, arrivando nel 2021 a raddoppiare il numero di punti vendita e il fatturato rispetto all’anno precedente. Ora, con un nuovo nome, un nuovo logo e un portafoglio clienti composto per il 70% da clienti del settore ristorazione e per il 30% da clienti retail, la società porta le sue soluzioni all’estero: Tilby dà quindi il via al suo processo di internazionalizzazione, espandendosi - attraverso operazioni di m&a, con un aumento del 100% del team italiano e la creazione di team internazionali - in Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna, Paesi con una significativa presenza da parte del Gruppo Zucchetti, oltre che molto ricettivi verso le soluzioni smart e cloud in ambito commercio e ristorazione. "Siamo cresciuti molto in questi anni ed è per noi giunto il momento di fare un ulteriore passo: il rebranding darà nuova linfa vitale al progetto e ci consentirà di essere più facilmente comunicabili anche in un contesto internazionale" racconta Francesco Medda, Ceo di Tilby, aggiungendo che "il nuovo nome è infatti immediatamente riconducibile al termine inglese ‘till’ che significa ‘registratore di cassa’, ma mantiene il suffisso - e quindi l’assonanza - di Scloby, per ricordare sempre le nostre origini e il percorso fatto fino ad oggi".

Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality, sottolinea che "Tilby ha un ruolo strategico per il Gruppo Zucchetti nell’hospitality: l’esperienza del gruppo unita alle tecnologie cloud fornite da Tilby costituisce il connubio perfetto per ciò che dovrebbe essere un’azienda tecnologica oggi. Il percorso di internazionalizzazione di Tilby è una conferma e una conseguenza naturale del successo che l’azienda ha avuto in Italia. "All’interno di Zucchetti, Tilby si colloca a completamento di un’offerta che vede il gruppo ben posizionato sui grandi clienti" osserva Dirk Schwindling, International Chief Strategy Officer Zucchetti. "Con Tilby - sottolinea- è stato possibile raggiungere il tessuto delle piccole e medie imprese diffuse in tutta Europa: si tratta di un’eccellenza italiana ed è importante che si espanda ulteriormente anche all’estero".