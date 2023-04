Scomparsa Marzia Capezzuti, svolta nelle indagini: tre arresti

Tre persone sono state arrestate per la scomparsa di Marzia Capezzuti. Ventinove anni al momento della scomparsa, avvenuta a marzo del 2022, viveva a Pontecagnano Faiano (Salerno). Come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?', che ha seguito a lungo il caso, i tre - una donna, il marito e il figlio 15enne - sono accusati di omicidio e maltrattamenti. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip su richiesta della procura di Salerno.

I resti della 29enne furono ritrovati il 25 ottobre scorso in un casolare tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano.

Per amore, la giovane si era trasferita da Milano a Pontecagnano Faiano. Sarebbe stato proprio uno degli indagati a fare ritrovare il corpo.