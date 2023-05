Scomparso a Miami 57enne di Cisterna di Latina, l'avviso della Polizia di San Francisco: "E' a rischio"

Vittorio Marianecci, 57enne originario di Cisterna di Latina ma residente a Miami, è scomparso da ieri mattina. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco ha diramato un avviso ricerche. "Lunedì primo maggio, alle 11 circa - si legge nella nota - un agente ha risposto alla stazione Park per una denuncia di scomparsa. A Park Station, un membro della famiglia ha riferito che Vittorio Marianecci è stato avvistato per l'ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile. Marianecci doveva volare l'indomani per Seattle, Washington, ma non è mai arrivato. La famiglia ha rintracciato il suo telefono fino a San Francisco, ma dal suo arrivo non si hanno più tracce. Nel corso delle indagini, Marianecci è stata vista l'ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile".

"Marianecci è considerato 'a rischio' - scrivono da San Francisco - a causa di affermazioni che potrebbero metterlo come un pericolo per se stesso". Sui social anche gli appelli del cugino: "Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire sempre per lavoro a Las Vegas dove non é mai arrivato. Lo so che la distanza è abissale, ma la rete annulla ogni distanza".