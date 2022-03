Sconti e agevolazioni per gli under 35: ecco la Carta giovani nazionale

Sconti e agevolazioni per i giovani tra i 18 e i 35 anni. È questo lo scopo della Carta giovani nazionale, lo strumento introdotto dalla presidenza del Consiglio e dal dipartimento per le Politiche giovanili per permettere a ragazzi e ragazze di accedere a prezzi scontati per attività culturali, servizi di ristorazione, negozi e trasporti.

La carta non sarà cartacea, ma si tratterà di una card virtuale a cui accedere attraverso l’App Io: l’applicazione è obbligatoria per usufruire dei servizi che possono riguardare sia esercizi fisici che online. Con la Carta giovani nazionale sarà possibile per gli under 35 usufruire di agevolazioni anche per gli acquisti in libreria, per i servizi delle palestre o degli istituti linguistici e per utilizzare i mezzi di trasporto.

A richiedere la card potranno essere tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia che siano cittadini italiani o europei. Sarà valida fino al compimento dei 35 anni e non ha scadenze di altro tipo. I partner che aderiscono alle agevolazioni possono essere aziende private e pubbliche, ma anche istituzioni: al momento le imprese che hanno aderito sono 50.

La Carta giovani nazionale è gratuita e permette di partecipare a progetti che si svolgono sul territorio nazionale. Per ottenere la card in formato digitale bisogna utilizzare l’App Io: per accedere è necessario avere l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica. Sull’applicazione, attraverso la sezione portafoglio, si può attivare la card e visualizzare la lista di tutti i partner aderenti.