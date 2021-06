ScontiPoste: il programma fedeltà che fa risparmiare sulle spese di tutti i giorni

In collaborazione con Postenews

Con oltre 110 milioni di euro accreditati in 10 anni, ScontiPoste si conferma il più grande “Programma Fedeltà” in Europa a erogare sconti in cashback finanziati interamente dai partner affiliati all’iniziativa.

Il programma è stato lanciato nel 2011 con il nome di Sconti BancoPosta con l’obiettivo di sensibilizzare i titolari di carta BancoPosta e Postepay a limitare il ricorso al denaro contante e stimolare l’uso dei pagamenti digitali.

Per i clienti l’adesione al programma è automatica e gratuita; per ottenere il cashback basta: utilizzare carta Postepay e/o carta BancoPosta nei negozi fisici e online convenzionati oppure utilizzare App Postepay presso gli esercenti convenzionati Codice Postepay e ScontiPoste, inquadrando il QR Code esposto o tramite geolocalizzazione.

Lo sconto verrà accreditato, già al raggiungimento di 1 euro di cashback ed entro 5 giorni lavorativi dalla transazione, sulla carta Postepay o sul conto BancoPosta prescelto nella sezione ScontiPoste delle App Postepay o BancoPosta oppure sullo strumento utilizzato per l’acquisto.

Alcune curiosità relative ai primi cinque mesi del 2021:

• il titolare di carta prepagata che ha ricevuto più cashback è di Genova con 1.080 euro;

• il titolare di carta di debito che ha ricevuto più cashback è di Legnano (MI) con 571 euro;

• il titolare di carta che ha ricevuto più cashback per rifornimenti di carburante presso ENI è di Castellalto (in provincia di Teramo) con 112 euro;

• il titolare di carta che ha ricevuto più cashback per spesa alimentare è pugliese di Trani con 120 euro.

Hanno aderito al programma ScontiPoste numerosi partner tra shop online e negozi fisici. Tra i principali: ENI, Old Wild West, Alpitour.it, Inteflora.it, UCI Cinemas, FIGC, Rossi Profumi e molti negozi di prossimità dove poter risparmiare sulle spese di tutti i giorni.

L’elenco è in continuo aggiornamento ed è consultabile nella sezione “ScontiPoste” delle App PostePay e BancoPosta.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.poste.it/scontiposte.html