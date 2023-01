Sconto accise benzina, Cottarelli: "Giusto stop, usato anche da chi ha la Ferrari"

"Ho criticato il governo per tante cose a partire dai condoni. Ma eliminare lo sconto sulle accise è stato giusto. Quel sussidio andava anche a chi faceva benzina con la Ferrari. Occorre essere mirati nel dare sussidi... come nel criticare (tanto i bersagli giusti non mancano)!". Parola del senatore Carlo Cottarelli, che su Twitter tuttavia accende la miccia delle polemiche. Tanti, infatti, gli utenti indignati dalle parole dell'ex Commissario per la revisione della spesa, che accusano Cottarelli di essere "totalmente fuori dalla realtà".

"Non mi sembra che l'Italia sia diventata Montecarlo", "Siccome andava anche a qualche migliaia di 'ricchi', giusto che l’aumento lo paghino milioni e milioni di Italiani. Genio", "Non ti sfiora l'idea che dei cent. d'aumento chi ha la Ferrari se ne sbatte! ma, chi fa il pieno per andare a lavoro, magari precario ne sia colpito negativamente? ma torna sulla terra", "Scusi ma quelli con le macchine extralusso sono nettamente inferiori al resto. Poi il vero problema sarà per gli autotrasportatori e per chi deve usare necessariamente l'auto per lavoro", "Quel "sussidio" andava anche a me che mi sparo 120 km al giorno e ho una I10, fenomeno", sono solo alcuni degli ultimi commenti al tweet. E c'è anche chi non rinuncia all'ironia: "Infatti tutti in fila con il Ferrari ieri ai distributori...".