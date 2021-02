Scontro tra auto a Vercelli, morta bimba di 3 anni: gravissima sorellina di 6

(Adnkronos)

E' morta la bimba di tre anni rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente stradale sulla strada provinciale 11 tra Tronzano e Borgo D’Ale, nel vercellese. La piccola, giunta in condizioni disperate al Regina Margherita di Torino, è deceduta poco dopo l’arrivo nel reparto di rianimazione.

Il gravissimo trauma cranico riportato nell’urto le aveva provocato un arresto cardiaco. Era stata rianimata all’arrivo in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. L’altra bimba coinvolta nello scontro, 6 anni, è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata con trauma cranico e addominale. Le due sorelline erano in macchina con la mamma.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.