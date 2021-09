Scontro tra auto, coppia di coniugi morta nel barese

Una coppia di coniugi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari, in cui sono state coinvolte tre automobili. Sul colpo è morto un 68enne, di Cassano delle Murge, che era alla guida di una Fiat Panda. La moglie è morta alcune ore dopo in ospedale. Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente di un'altra auto. La tragedia nel territorio di Cassano delle Murge e, secondo la ricostruzione, una delle autovetture coinvolte ha sbandato perdendo il controllo e finendo nell'altra corsia dove sono state urtate altre due. La Fiat Panda si è schiantata contro un muretto a secco. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Cassano, che procedono per la ricostruzione, l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco per i soccorsi e i carabinieri.