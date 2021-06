Tragico scontro tra motoscafi sul lago di Como. Un 22enne ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti, anche se non in modo grave. L'incidente a poche centinaia di metri da Tremezzina vicino a Lenno sul lago di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri di Menaggio per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.