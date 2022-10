Scooby-Doo, Velma è lesbica nel nuovo film - Video

Velma Dinkley è gay: ora è ufficiale. Il video del nuovo film 'Dolcetto o scherzetto Scooby-Doo!', in cui si vede l'investigatrice cervellona di uno dei più famosi cartoon di Hanna-Barbera che sgrana gli occhi e arrossisce quando incontra la costumista Coco Diablo, è diventato virale, confermando le ipotesi che i fan di 'Scooby' avanzano da decenni.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK