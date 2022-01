Scoperta piattaforma scommesse on line, 33 arresti

Una vera e propria holding dedita al gaming on line illecito che gestiva una piattaforma utilizzata da milioni di giocatori, e che si avvaleva anche dei legami con i vertici del clan dei Casalesi, con introiti stimati in oltre 5 miliardi di euro in 2 anni. E' quanto scoperto grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Salerno e svolte dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale salernitano, culminata oggi nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 33 persone.