Scoperta la Stele di Rosetta del popolo amorreo

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Revue d’assyrilogie et d’archéologie orientale” un gruppo di ricercatori dell’Università di Jena, in Germania e della University of London, nel Regno Unito, afferma di aver scoperto una scrittura cuneiforme mai conosciuta fino a ora. Gli esperti hanno decifrato la lingua “inedita”, che con ogni probabilità era quella parlata dal popolo amorreo, lavorando per diversi anni su due antiche tavolette d'argilla rinvenute in Iraq negli anni ‘80, e risalenti a 4000 anni fa.