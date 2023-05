Scoperto in Francia un tempio romano dedicato a Marte

Gli archeologi francesi dell’Institut national de recherches archéologiques préventives hanno portato alla luce un tempio romano risalente al I secolo a.C. Il complesso, che ha stupito gli esperti per il suo stato di conservazione, è situato in località La Chapelle-des-Fougeretz, in Bretagna, e potrebbe essere stato abbandonato poco dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente. Dalle recenti analisi condotte su alcuni manufatti e da alcune ricostruzioni storiche sembra che l’edificio fosse dedicato a Marte, dio della guerra.