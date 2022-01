Scopri i prodotti della Bio Boutique La Rosa Canina

In collaborazione con Bio Boutique La Rosa Canina

Bio Boutique La Rosa Canina è molto più di un semplice shop online, un vero e proprio punto di riferimento del settore beauty: ogni giorno puoi trovare prodotti di ottima qualità a prezzi eccezionali.

L’azienda nasce nel 2014 da un gruppo di giovani ragazzi fortemente motivati: Bio Boutique La Rosa Canina è sempre pronta ad aiutare e confrontarsi con il cliente, fornisce assistenza tramite i social, amplia costantemente il ventaglio di marche partecipando a fiere ed eventi in modo da poter offrire sempre i migliori prodotti ai clienti.

Bio Boutique La Rosa Canina: beauty Shop dal cuore green

Bio Boutique La Rosa Canina è un rivenditore autorizzato in Italia ed Europa di tutto ciò che riguarda la bellezza:

- accessori

- integratori

- prodotti per la casa e per gli animali

- cosmetici & make-up di altissimo livello

La maggior parte dei prodotti sono biocertificati adatti ai vegani, nickel tested, assolutamente non testati sugli animali e provenienti dalle migliori aziende italiane e straniere. Tra i prodotti più venduti dalla Bio Boutique La Rosa Canina ci sono quelli della linea Mesauda caratterizzati da nuance uniche, texture innovative e cruelty free, formule all’avanguardia che caratterizzano ogni singolo prodotto, implementate attraverso l’uso di tecnologie di ultima generazione che ne massimizzano le performance.

Inoltre in ogni scheda prodotto troverai comunque sempre specificate le caratteristiche tecniche e soprattutto l’INCI completo, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, che potrai consultare in qualsiasi momento.

Questa azienda ruoto attorno al concetto di ecosostenibilità, infatti il 95% dei prodotti dalla Bio Boutique La Rosa Canina contiene ingredienti derivati da agricoltura biologica: shampoo solidi, cosmetici plastic free, flaconi in bioplastica, vasetti in vetro o alluminio, testine per spazzolini, dischetti struccanti lavabili e molto altro ancora. Bio Boutique La Rosa Canina è rivenditore ufficiale Purobio Cosmetics: un brand italiano di make-up e cosmetici biocertificati, vegan e nickel tested, ideali per le persone con la pelle particolarmente sensibile o reattiva alle allergie.

Bio Boutique La Rosa Canina: qualità ed affidabilità

Tra i prodotti di punta possiamo sicuramente citare la linea di cosmesi e make-up Alkemilla che vanta certificazioni Icea, Lav, Vegan Ok, oltre ad essere testati su Nickel, Cromo e Cobalto con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001%.

Tutti i principi attivi dei prodotti vengono estratti dalle piante e non sono mai creati in laboratorio, garantendo la naturalezza del prodotto e riducendo il rischio di reazioni allergiche. Punto di forza di Alkemilla è l’attenzione per la natura: vengono seguiti sempre elevati standard nel rispetto dell’ecosistema agricolo, sfruttando la naturale fertilità del suolo, promuovendo le biodiversità e la salvaguardia delle risorse naturali ed infine escludendo l’utilizzo di OGM.

Vuoi un make-up perfetto per ogni occasione?

Visita Bio Boutique La Rosa Canina.