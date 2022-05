Scordamaglia: 'Cresce disuguaglianza in accesso cibi di qualità'

“Con l’aggravarsi della crisi economica c’è un allarmante aumento della disuguaglianza alimentare: l’accesso ad alimenti di qualità e sicuri frutto di allevamenti che garantiscono il benessere animale, deve poter essere garantito a tutti". Così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, intervenendo a margine della presentazione on line del sondaggio sulle scelte alimentari degli italiani e sul binomio allevamenti/benessere animale che Aisa Federchimica ha realizzato in collaborazione con Swg.

“È dunque importante utilizzare strumenti come la Pac ed il Pnrr per accompagnare i produttori in questo percorso di evoluzione e per garantire standard sempre più elevati e far sì che i costi non ricadano interamente sui consumatori”, ha concluso Scordamaglia.