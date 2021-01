Scostamento di bilancio, via libera da Senato e Camera

(Adnkronos)

Via libera da Senato e Camera al quinto scostamento di bilancio da 32 miliardi. Oggi, i due rami del Parlamento sono stati chiamati a dare il loro voto a maggioranza assoluta per finanziare il dl Ristori per le categorie colpite dalla pandemia.

La risoluzione di maggioranza è stata approvata da Palazzo Madama con 291 sì, nessun voto contrario e un astenuto. E da Montecitorio con 523 sì, tre voti contrari e 2 astenuti.

"Un’ottima notizia - commenta su twitter il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri - la larga unità fra tutte le forze politiche alla Camera e al Senato per approvare la proposta del governo sullo scostamento di bilancio. Risorse fino a 32 miliardi per sostenere famiglie, imprese e lavoratori colpiti dalle conseguenze della crisi", ricorda.

Ed esprime soddisfazione anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ottima notizia - scrive su Facebbok - : approvato in Parlamento lo scostamento di bilancio. Da oggi finalmente ritorniamo a occuparci delle questioni reali, che riguardano gli italiani, e mettiamo da parte un’assurda crisi di governo che rischia di paralizzare il Paese in piena pandemia. Con il voto di oggi sullo scostamento, da 32 miliardi di euro - sottolinea Di Maio - possiamo finalmente dare nuovi ristori a chi ha avuto cali di fatturato e aiuti a famiglie e lavoratori che hanno subito gli effetti della crisi. Il tempo delle chiacchiere è finito, l’Italia sta affrontando una crisi senza precedenti e deve reagire".