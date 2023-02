Scozia, dimissioni a sorpresa per la premier Sturgeon

Dimissioni a sorpresa per la premier scozzese Nicola Sturgeon. ''Ho preso la decisione di dimettermi per senso di dovere e per il grande amore che provo per il mio partito e per il mio Paese'', ha detto la leader del partito indipendentista Snp nel corso di una conferenza stampa alla Bute House a Edimburgo rivolgendosi a ''chi è scioccato e forse anche arrabbiato con me''. Ma, aggiunge, ''ci sarà anche chi è felice della mia decisione. Questo è il bello della democrazia''.

Quello di premier è ''il miglior lavoro del mondo", ha proseguito, ma ''bisogna capire quando è il momento di lasciare il posto a qualcun altro''.